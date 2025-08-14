В Украине связь будет даже там, где нет сети – Юлия Свириденко

Украина первой в мире тестирует технологию Starlink Direct to Cell для прямой спутниковой связи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина стала одной из первых стран, где запущена технология Starlink Direct to Cell, обеспечивающая связь через спутник без необходимости в антеннах или дополнительном оборудовании, только с помощью 4G и SIM-карты. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Тестирование новой технологии провели первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров совместно с генеральным директором Киевстара Александром Комаровым. Уже осенью 2025 года Киевстар планирует запустить первый этап проекта, который позволит отправлять SMS из любой точки Украины, находящейся под контролем.

«Во время войны, когда враг целенаправленно бьёт по энергетике и связи, а отдельные общины рискуют оказаться в информационной изоляции, такая технология — это вопрос не только комфорта, но и безопасности», – отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.