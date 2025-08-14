Вбивство підлітка на фунікулері: Руслан Кравченко заявив, що злочин має отримати справедливе покарання — довічне ув’язнення

Руслан Кравченко заявив, що понад рік адвокати обвинуваченого робили все, щоб затягнути розгляд, але жодних ігор більше не буде.

Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що 14 серпня особисто, в якості прокурора державного обвинувачення, брав участь у судовому розгляді справи про вбивство 10-класника Максима Матерухіна.

Він нагадав, що трагедія сталася навесні 2024 року і сколихнула всю країну.

«Обвинувачений колишній співробітник Управління державної охорони Артем Косов.

Понад рік його адвокати робили все, щоб затягнути розгляд: зриви засідань, маніпуляції, відверте знущання над пам’яттю загиблого. І ось сьогодні новий «хід»: вони взагалі відмовилися від захисту, щоб знову поставити процес на паузу.

Однак, не вийшло. На моє клопотання суд призначив обвинуваченому безоплатного адвоката, який працюватиме з ним на постійній основі. Жодних ігор більше не буде», - заявив Генпрокурор.

Руслан Кравченко зазначив, що суд, попри всі хитрощі захисту і обвинуваченого, провів засідання і задовольнив вимогу прокуратури ще 60 діб під вартою, без права застави.

«Я з першого тижня роботи на посаді доручив усім керівникам обласних прокуратур особисто представляти обвинувачення у справах, де постраждали діти. І сам, як звичайний прокурор, беру участь у таких процесах.

Цей злочин має отримати єдине справедливе покарання, довічне ув’язнення.

Вирок не поверне Максима його батькам. Але він має показати всім: ніхто не уникне відповідальності за злочин. Забути чи пробачити таке неможливо», - додав Генпрокурор.

Що відомо про загибель підлітка на станції фунікулера в Києві

7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої».

