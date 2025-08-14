Практика судів
  1. В Україні

Вбивство підлітка на фунікулері: Руслан Кравченко заявив, що злочин має отримати справедливе покарання — довічне ув’язнення

15:24, 14 серпня 2025
Руслан Кравченко заявив, що понад рік адвокати обвинуваченого робили все, щоб затягнути розгляд, але жодних ігор більше не буде.
Вбивство підлітка на фунікулері: Руслан Кравченко заявив, що злочин має отримати справедливе покарання — довічне ув’язнення
Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що 14 серпня особисто, в якості прокурора державного обвинувачення, брав участь у судовому розгляді справи про вбивство 10-класника Максима Матерухіна.

Він нагадав, що трагедія сталася навесні 2024 року і сколихнула всю країну.

«Обвинувачений колишній співробітник Управління державної охорони Артем Косов.

Понад рік його адвокати робили все, щоб затягнути розгляд: зриви засідань, маніпуляції, відверте знущання над пам’яттю загиблого. І ось сьогодні новий «хід»: вони взагалі відмовилися від захисту, щоб знову поставити процес на паузу.

Однак,  не вийшло. На моє клопотання суд призначив обвинуваченому безоплатного адвоката, який працюватиме з ним на постійній основі. Жодних ігор більше не буде», - заявив Генпрокурор.

Руслан Кравченко зазначив, що суд, попри всі хитрощі захисту і обвинуваченого, провів засідання і задовольнив вимогу прокуратури ще 60 діб під вартою, без права застави.

«Я з першого тижня роботи на посаді доручив усім керівникам обласних прокуратур особисто представляти обвинувачення у справах, де постраждали діти. І сам, як звичайний прокурор,  беру участь у таких процесах.

Цей злочин має отримати єдине справедливе покарання,  довічне ув’язнення.

Вирок не поверне Максима його батькам. Але він має показати всім: ніхто не уникне відповідальності за злочин. Забути чи пробачити таке неможливо», - додав Генпрокурор.

Що відомо про загибель підлітка на станції фунікулера в Києві

7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП прокуратура Руслан Кравченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Студенти, які вийшли за строк освітньої програми, втратять право на відстрочку – законопроект

Більше не можна буде «тягнути» навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки.

Відсутність письмового договору з експертом не є підставою для визнання його висновку недопустимим доказом у кримінальній справі – Верховний Суд

При цьому сторона захисту не зобов'язана попереджати експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси