Убийство подростка на фуникулере: Руслан Кравченко заявил, что преступление должно получить справедливое наказание — пожизненное заключение

Руслан Кравченко заявил, что более года адвокаты обвиняемого делали все, чтобы затянуть рассмотрение, но больше никаких игр не будет.

Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что 14 августа лично, в качестве прокурора государственного обвинения, принимал участие в судебном разбирательстве дела об убийстве 10-классника Максима Матерухина.

Он напомнил, что трагедия произошла весной 2024 года и потрясла всю страну.

«Обвиняемый — бывший сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов.

Более года его адвокаты делали все, чтобы затянуть рассмотрение: срывы заседаний, манипуляции, откровенное издевательство над памятью погибшего. И вот сегодня новый “ход”: они вообще отказались от защиты, чтобы снова поставить процесс на паузу.

Однако не вышло. По моему ходатайству суд назначил обвиняемому бесплатного адвоката, который будет работать с ним на постоянной основе. Больше никаких игр не будет», — заявил Генпрокурор.

Руслан Кравченко отметил, что суд, несмотря на все уловки защиты и обвиняемого, провел заседание и удовлетворил требование прокуратуры — еще 60 суток под стражей, без права залога.

«Я с первой недели работы на должности поручил всем руководителям областных прокуратур лично представлять обвинение по делам, где пострадали дети. И сам, как обычный прокурор, участвую в таких процессах.

Это преступление должно получить единственное справедливое наказание — пожизненное заключение.

Приговор не вернет Максима его родителям. Но он должен показать всем: никто не избежит ответственности за преступление. Забыть или простить такое невозможно», — добавил Генпрокурор.

Что известно о гибели подростка на станции фуникулера в Киеве

7 апреля 2024 года парень погиб на станции фуникулера. По словам очевидцев, после выхода из вагона на верхней станции мужчина толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Юноша истек кровью за несколько минут еще до приезда скорой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.