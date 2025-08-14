Практика судов
  1. В Украине

Убийство подростка на фуникулере: Руслан Кравченко заявил, что преступление должно получить справедливое наказание — пожизненное заключение

15:24, 14 августа 2025
Руслан Кравченко заявил, что более года адвокаты обвиняемого делали все, чтобы затянуть рассмотрение, но больше никаких игр не будет.
Убийство подростка на фуникулере: Руслан Кравченко заявил, что преступление должно получить справедливое наказание — пожизненное заключение
Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что 14 августа лично, в качестве прокурора государственного обвинения, принимал участие в судебном разбирательстве дела об убийстве 10-классника Максима Матерухина.

Он напомнил, что трагедия произошла весной 2024 года и потрясла всю страну.

«Обвиняемый — бывший сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов.

Более года его адвокаты делали все, чтобы затянуть рассмотрение: срывы заседаний, манипуляции, откровенное издевательство над памятью погибшего. И вот сегодня новый “ход”: они вообще отказались от защиты, чтобы снова поставить процесс на паузу.

Однако не вышло. По моему ходатайству суд назначил обвиняемому бесплатного адвоката, который будет работать с ним на постоянной основе. Больше никаких игр не будет», — заявил Генпрокурор.

Руслан Кравченко отметил, что суд, несмотря на все уловки защиты и обвиняемого, провел заседание и удовлетворил требование прокуратуры — еще 60 суток под стражей, без права залога.

«Я с первой недели работы на должности поручил всем руководителям областных прокуратур лично представлять обвинение по делам, где пострадали дети. И сам, как обычный прокурор, участвую в таких процессах.

Это преступление должно получить единственное справедливое наказание — пожизненное заключение.

Приговор не вернет Максима его родителям. Но он должен показать всем: никто не избежит ответственности за преступление. Забыть или простить такое невозможно», — добавил Генпрокурор.

Что известно о гибели подростка на станции фуникулера в Киеве

7 апреля 2024 года парень погиб на станции фуникулера. По словам очевидцев, после выхода из вагона на верхней станции мужчина толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Юноша истек кровью за несколько минут еще до приезда скорой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП прокуратура Руслан Кравченко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Студенты, вышедшие за срок образовательной программы, потеряют право на отсрочку – законопроект

Больше нельзя будет «тянуть» обучение, чтобы оставаться в статусе студента ради отсрочки.

Отсутствие письменного договора с экспертом не является основанием для признания его заключения недопустимым доказательством в уголовном деле — Верховный Суд

При этом сторона защиты не обязана предупреждать эксперта об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложного заключения.

Кабмин вновь предлагает депутатам закрепить в законе право полиции задерживать нарушителей комендантского часа

Впрочем, данный законопроект может не иметь реальных перспектив принятия, так как он является копией предыдущего законопроекта правительства, который пролежал в парламенте полгода без движения.

Кризис доверия и контроль за $500 тысячами за проверку судей: как развивался скандал вокруг Общественного совета добропорядочности и чем он может закончиться

В эпицентре скандала вокруг Совета добропорядочности оказался директор «Фундации DEJURE» Михаил Жернаков, которого обвинили в продвижении «нужных» кандидатов в состав ОСД, давлении на представителей общественности, интригах, неуважении к военным и даже в финансовых махинациях со средствами иностранных доноров.

Кабмин одобрил законопроект о гарантиях членам семьи полицейских, которые погибли или пропали без вести при исполнении служебных обязанностей

Речь идет о гарантиях медицинского обслуживания для членов семьи полицейского, который погиб при исполнении обязанностей или пропал без вести, а также о льготных условиях поступления в учебные заведения.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси