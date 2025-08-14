Практика судів
Литва навчить дітей з 8 років збирати та пілотувати дрони для оборони від Росії

16:18, 14 серпня 2025
22 тисячі литовців, включно з дітьми, освоять дрони у новій програмі безпеки.
Литва навчить дітей з 8 років збирати та пілотувати дрони для оборони від Росії
Фото: The Guardian
Уряд Литви запускає масштабну програму з навчання 22 тисяч громадян, зокрема дітей від восьми років, навичкам збирання та керування дронами для посилення цивільного опору потенційній загрозі з боку Росії. Про це повідомляє The Guardian.

Ініціатива, спільно розроблена міністерствами оборони та освіти, передбачає підготовку 15,5 тисячі дорослих і 7 тисяч дітей до 2028 року. Програма адаптована для різних вікових груп: учні 3–4 класів (8–10 років) навчатимуться складати прості дрони та керувати ними, а старшокласники опановуватимуть проєктування, виготовлення деталей і пілотування сучасних FPV-дронів.

Литва, яка межує з російським ексклавом Калінінград і Білоруссю, перебуває в стані підвищеної готовності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами міністерки оборони Довіле Шакалієне, уряд інвестує 3,3 млн євро в обладнання, зокрема FPV-дрони, системи керування, передачі відео та мобільний додаток для навчання. У вересні 2025 року відкриються центри керування дронами в Йонаві, Таураге та Кедайняї, а до 2028 року з’являться ще шість навчальних центрів у різних регіонах.

Навчання проводитимуть Литовська стрілецька спілка та агентство неформальної освіти. Віцеміністр оборони Томас Годляускас зазначив, що курси будуть позакласними та сприятимуть розвитку технічної грамотності. «Наймолодші учасники через ігри та експерименти вивчатимуть основи конструювання і пілотування. Учні середніх шкіл опанують програмування та керування дронами в приміщенні, а старшокласники створюватимуть 3D-деталі та будуватимуть FPV-дрони», – пояснив він.

