Литва научит детей с 8 лет собирать и пилотировать дроны для обороны от России

16:18, 14 августа 2025
22 тысячи литовцев, включая детей, освоят дроны в новой программе безопасности.
Фото: The Guardian
Правительство Литвы запускает масштабную программу по обучению 22 тысяч граждан, в том числе детей от восьми лет, навыкам сборки и управления дронами для усиления гражданского сопротивления потенциальной угрозе со стороны России. Об этом сообщает The Guardian.

Инициатива, совместно разработанная министерствами обороны и образования, предусматривает подготовку 15,5 тысячи взрослых и 7 тысяч детей к 2028 году. Программа адаптирована для разных возрастных групп: ученики 3-4 классов (8-10 лет) будут учиться собирать простые дроны и управлять ими, а старшеклассники будут осваивать проектирование, изготовление деталей и пилотирование современных FPV-дронов.

Литва, которая граничит с российским эксклавом Калининград и Беларусью, находится в состоянии повышенной готовности после полномасштабного вторжения России в Украину. По словам министра обороны Довиле Шакалиене, правительство инвестирует 3,3 млн евро в оборудование, в частности FPV-дроны, системы управления, передачи видео и мобильное приложение для обучения. В сентябре 2025 года откроются центры управления дронами в Йонаве, Таураге и Кедайняи, а к 2028 году появятся еще шесть учебных центров в разных регионах.

Обучение будет проводить Литовский стрелковый союз и агентство неформального образования. Вице-министр обороны Томас Годляускас отметил, что курсы будут внеклассными и будут способствовать развитию технической грамотности. «Самые младшие участники через игры и эксперименты будут изучать основы конструирования и пилотирования. Учащиеся средних школ освоят программирование и управление дронами в помещении, а старшеклассники будут создавать 3D-детали и строить FPV-дроны», – пояснил он.

