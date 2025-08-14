У Дії розпочалося бета-тестування нової комплексної послуги — базової соціальної допомоги

Взяти участь у тестуванні можуть три категорії громадян.

У Дії розпочалося бета-тестування оформлення базової соціальної допомоги, мета якого — перевірити роботу сервісу та зібрати відгуки для його вдосконалення. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

«Долучитися може кожен охочий, хто має обліковий запис у Дії, податковий номер, активований Дія.Підпис та Дія.Картку, а також уже отримує одну з наявних допомог», - сказано у повідомленні.

Наразі це може бути:

- допомога малозабезпеченим сім'ям;

- виплати на дітей одиноким матерям;

- тимчасова допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їх місцезнаходження невідоме.

Записатися на тестування можна за посиланням.

