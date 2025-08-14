В Дії началось бета-тестирование новой комплексной услуги — базовой социальной помощи

В «Дії» началось бета-тестирование оформления базовой социальной помощи, цель которого — проверить работу сервиса и собрать отзывы для его усовершенствования. Об этом сообщили в Минсоцполитики.
«Присоединиться может каждый желающий, кто имеет учетную запись в «Дії», налоговый номер, активированный Дія.Подпис и Дія.Карту, а также уже получает одну из существующих выплат», — сказано в сообщении.
На данный момент это может быть:
Записаться на тестирование можно по ссылке.
