На Хмельниччині чоловік утримував понад 30 коней у жахливих умовах

Під час огляду місця утримання тварин правоохоронці виявили труп коня та рештки ще однієї загиблої тварини.

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У Хмельницькій області правоохоронці проводять розслідування щодо жорстокого поводження з кіньми. Місцеві мешканці Старокостянтинова повідомили поліцію про чоловіка, який утримує понад три десятки тварин у жахливих умовах.

“Під час перевірки на території домогосподарства 65-річного чоловіка виявили, що понад трьом десяткам коней не забезпечено належних умов утримання. Також був виявлений труп однієї з тварин і рештки тварини, яка загинула раніше”, – розповіли у поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Поліція з’ясовує деталі справи.

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