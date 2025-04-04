На Хмельниччині чоловік знайшов помилку в повістці і відмовився приходити до ТЦК — що вирішив апеляційний суд

Суд першої інстанції виправдав військовозобов’язаного, а апеляційний скасував цей вирок.

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На Хмельниччині військовозобов’язаний виявив помилку в повістці й відмовився приходити до ТЦК, а потім впродовж кількох років ігнорував те, щоб виправити дані. Суд першої інстанції виправдав його, а ось апеляційний скасував цей вирок. Чоловіку призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Вирок у справі № 686/4894/23 виніс Хмельницький апеляційний суд.

Як вказується у матеріалах справи, у листопаді 2022 року житель Хмельниччини після телефонного дзвінка прийшов у ТЦК, надав свої документи й пройшов медкомісію. На місці йому видали «бойову повістку» на 10 листопада: він розписався й пішов додому збиратися.

Згодом чоловік з’ясував, що в документі його прізвище написано з помилкою в одній літері, тож він зателефонував ТЦК, вказав на помилку й повідомив, що через це за повісткою з’являтися не буде.

Надалі військовозобов’язаному виписали нову повістку й намагалися вручити її, але він «не відчиняв двері й перестав відповідати на телефонні дзвінки, а одного разу, піднявши слухавку, нецензурно послав солдата і сказав, що служити не буде».

У листопаді 2024 року Хмельницький міськрайонний суд виправдав чоловіка. А в березні 2025 року апеляційний суд скасував це рішення і призначив йому покарання.

На суді обвинувачений пояснював, нібито не ухилявся від мобілізації, але «не хотів служити під чужим прізвищем, знаючи, що відбувається в ТЦК».

За його словами, якби із ним щось трапилося під час служби, «то нікому до цього не було б діла і невідомо, за яким прізвищем його би шукали родичі».

Слідство встановило, що чоловік отримав повістку під розписку і точно знав, що підлягає призову на військову службу.

Суд вказав, що допущена в повістці помилка в написанні прізвища не давала підстав для сумніву, що вона адресована саме обвинуваченому, адже неправильно було зазначено лише одну літеру, а решта анкетних даних (ім'я, по батькові, номер мобільного та адреса проживання) відповідали його особі.

Виявивши цю помилку, обвинувачений мав можливість уточнити у співробітників ТЦК і СП свої анкетні дані, але не зробив цього. Навпаки, як вбачається із показань допитаних апеляційним судом працівників ТЦК, після виявлення помилки чоловік «всіляко намагався уникнути отримання виправленої повістки, розмовляв із ними зухвало і заявив, що не буде проходити військову службу». Факт небажання подальшого спілкування з працівниками ТЦК не заперечував у суді й сам обвинувачений.

Чоловік посилався на те, що помилки могли бути і в інших військових документах, що «могло потягнути для нього негативні наслідки».

Однак суд з’ясував, що в інших документах подібних помилок немає, зокрема прізвище в них заповнено правильно. Доводи обвинуваченого щодо того, що він ризикував би проходити військову службу під чужим ім’ям, апеляція визнала надуманими. Адже зарахування до штату військової частини відбувається не за повісткою, а на підставі військово-облікових та особистих документів людини, в яких помилок не було.

Суд вказав, що в будь-якому разі обвинувачений мав можливість уточнити свої анкетні дані на будь-якому етапі призову та проходження військової служби.

Вказується, що суд першої інстанції не взяв до уваги, як протягом двох років після отримання повістки і ухилення від з’явлення в ТЦК чоловік не робив спроб виправити ситуацію та вступити до лав ЗСУ, що «свідчить про його свідомі та умисні дії, спрямовані на уникнення призову за мобілізацією».

Колегія суддів ухвалила скасувати вирок Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 4 листопада 2024 року, яким чоловіка виправдано у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та винести новий вирок.

Так, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України, та призначити покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

На вирок може бути подана касаційна скарга до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців з дня його проголошення.

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