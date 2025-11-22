У Британії адвокат уникнув покарання за вигадані судові справи в документах

Суд встановив, що хибні посилання з’явилися через помилку персоналу фірми, а не умисні дії юриста, тому передавати справу до регулятора не стали.

У Великій Британії суддя постановив, що адвокат Рафаель Н’ютон не має нести персональної відповідальності за подання документів, у яких містилися посилання на вигадані судові справи. Про це йдеться у рішенні у справі Ndaryiyumvire v Birmingham City University, передає Law Gazette.

Що сталося

У липні юрист подав заяву про внесення змін до позову, у якій було зазначено дві справи — Qureshi v Qureshi та Z Ltd v A Ltd. Під час розгляду в окружному суді з’ясувалося, що таких рішень взагалі не існує, після чого позов було скасовано.

Н’ютон у пояснювальній заяві зазначив, що документ був згенерований за допомогою програмного забезпечення з автоматичною підказкою судової практики. Він вважав, що це був лише чернетковий варіант, який адміністративний персонал помилково прийняв за готовий документ і подав до суду.

Суд оцінив провину

Суддя наголосив: подання фальшивих правових джерел — серйозне порушення, яке зазвичай передають для розгляду до Соліситорської регуляторної служби (SRA). Однак він встановив, що помилка виникла не з вини Н’ютона як юриста, а через неналежний контроль усередині фірми.

Справу не передадуть до SRA у зв’язку з фальшивими прецедентами.

Водночас направлення до регулятора було зроблено у частині марних витрат, як того вимагає закон.

Суд окремо розпорядився оприлюднити стенограму рішення, щоб наголосити на серйозності питання.

Проблема стає системною

Використання штучного інтелекту або ненадійних онлайн-джерел, які можуть генерувати неіснуючі справи, стає дедалі поширенішим явищем у британських судах. Судді часто публічно засуджують такі порушення та призначають оплату «марних витрат».

Реакція фірми

Рафаель Н’ютон вибачився й назвав інцидент «адміністративним недоглядом». Він заявив, що фірма вже ввела додаткові перевірки, щоб переконатися, що всі посилання на судові рішення перевірені та підтверджені, перш ніж документи потрапляють до суду.

Чому суд не посилив санкції

Суддя зауважив, що:

помилкові справи не використовувалися під час слухання;

документ був оперативно відкликаний, щойно помилку виявили;

пояснення юриста були недостатні, але ситуація «не на більш серйозному рівні» порушення.

Сторонам запропонували подати додаткові пояснення щодо розміру витрат, які мають бути компенсовані.

