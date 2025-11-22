  1. В мире

В Великобритании адвокат избежал наказания за вымышленные судебные дела в документах

13:37, 22 ноября 2025
Суд установил, что ошибочные ссылки появились из-за ошибки персонала фирмы, а не умышленных действий юриста, поэтому передавать дело регулятору не стали.
В Великобритании судья постановил, что адвокат Рафаэль Ньютон не должен нести персональную ответственность за подачу документов, в которых содержались ссылки на вымышленные судебные дела. Об этом говорится в решении по делу Ndaryiyumvire v Birmingham City University, передает Law Gazette.

Что произошло

В июле юрист подал заявление о внесении изменений в иск, в котором были указаны два дела — Qureshi v Qureshi и Z Ltd v A Ltd. Во время рассмотрения в окружном суде выяснилось, что такие решения вообще не существуют, после чего иск был отменен.

Ньютон в объяснительной заяве отметил, что документ был сгенерирован с помощью программного обеспечения с автоматической подсказкой судебной практики. Он считал, что это был лишь черновой вариант, который административный персонал по ошибке принял за готовый документ и подал в суд.

Оценка вины

Судья подчеркнул: подача фальшивых правовых источников — серьезное нарушение, которое обычно передают для рассмотрения в Службу регулирования солиситоров (SRA). Однако он установил, что ошибка возникла не по вине Ньютона как юриста, а из-за ненадлежащего контроля внутри фирмы.

Дело не передадут в SRA в связи с фальшивыми прецедентами.

В то же время направление к регулятору было сделано в части «напрасных расходов», как того требует закон.

Суд отдельно распорядился опубликовать стенограмму решения, чтобы подчеркнуть серьезность вопроса.

Проблема становится системной

Использование искусственного интеллекта или ненадежных онлайн-источников, которые могут генерировать несуществующие дела, становится все более распространенным явлением в британских судах. Судьи часто публично осуждают такие нарушения и назначают оплату «напрасных расходов».

Реакция фирмы

Рафаэль Ньютон извинился и назвал инцидент «административной небрежностью». Он заявил, что фирма уже ввела дополнительные проверки, чтобы удостовериться, что все ссылки на судебные решения проверены и подтверждены перед подачей документов в суд.

Почему суд не усилил санкции

Судья отметил, что:

  • ложные дела не использовались во время слушания;
  • документ был оперативно отозван, как только ошибку обнаружили;
  • объяснения юриста были недостаточны, но ситуация «не относится к более серьезной категории» нарушений.

Сторонам предложили подать дополнительные пояснения относительно размера расходов, которые должны быть компенсированы.

