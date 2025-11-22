  1. У світі

Чоловік підписав дружину «пампушкою» в телефоні — суд визнав це образою та підставою для розлучення

13:01, 22 листопада 2025
Суд у Туреччині встановив, що принизливе прізвисько та погрозливі повідомлення чоловіка становили емоційне насильство й зруйнували шлюб.
Чоловік підписав дружину «пампушкою» в телефоні — суд визнав це образою та підставою для розлучення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Туреччині суд ухвалив рішення на користь жінки, яка подала позов про розлучення, заявивши про емоційний тиск з боку чоловіка. Чоловік зберіг її номер у телефоні під принизливим прізвиськом «Tombik» — «Пампушка», а також надсилав їй образливі та погрозливі повідомлення. Про це повідомляє South China Morning Post.

Що встановив суд

Під час розгляду справи жінка розповіла, що чоловік:

  • надсилав їй погрози на кшталт: «Забирайся, не хочу тебе бачити», «Нехай чорт бачить твоє обличчя»;
  • вимагав у неї гроші на операцію для батька;
  • називав її в телефоні «Пампушка», що вона розцінила як приниження;
  • систематично тиснув на неї психологічно.

Суд дійшов висновку, що таке ставлення становить «емоційне та економічне насильство», яке зруйнувало шлюб.

Чоловік, зі свого боку, звинувачував дружину у зраді, але розслідування встановило, що «інший чоловік» був лише доставником книги — жодних доказів стосунків не виявлено.

Рішення суду

  • позов чоловіка про зраду — відхилено;
  • шлюб офіційно розірвано;
  • чоловіка визнано винним у розлученні;
  • його зобов’язали виплатити колишній дружині матеріальну і моральну компенсацію (сума не розголошується).

За турецьким законодавством, дії чи слова, що принижують гідність людини, навіть у повідомленнях, можуть каратися до двох років ув’язнення та штрафом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Туреччина розлучення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддівське навантаження та розгляд справ поза межами строку: яку позицію займає ВП ВС

Суддівське навантаження не може бути єдиним та достатнім виправданням розгляду справи поза межами встановленого законом строку: Велика Палата.

Як українцям встановити народження або смерть на тимчасово окупованій території — роз’яснення

Закон дозволяє підтвердити народження дитини або факт смерті близького через суд і отримати свідоцтво українського зразка.

Верховний Суд про «небезпечні гроші»: як в Україні стягуватимуть необґрунтовані активів

Суддя Верховного Суду Євген Петров розповів, хто повинен доводити законність активів, як збираються докази та чому «презумпція необґрунтованості» не повинна порушувати право власності.

П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]