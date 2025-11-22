Чоловік підписав дружину «пампушкою» в телефоні — суд визнав це образою та підставою для розлучення

Суд у Туреччині встановив, що принизливе прізвисько та погрозливі повідомлення чоловіка становили емоційне насильство й зруйнували шлюб.

У Туреччині суд ухвалив рішення на користь жінки, яка подала позов про розлучення, заявивши про емоційний тиск з боку чоловіка. Чоловік зберіг її номер у телефоні під принизливим прізвиськом «Tombik» — «Пампушка», а також надсилав їй образливі та погрозливі повідомлення. Про це повідомляє South China Morning Post.

Що встановив суд

Під час розгляду справи жінка розповіла, що чоловік:

надсилав їй погрози на кшталт: «Забирайся, не хочу тебе бачити», «Нехай чорт бачить твоє обличчя»;

вимагав у неї гроші на операцію для батька;

називав її в телефоні «Пампушка», що вона розцінила як приниження;

систематично тиснув на неї психологічно.

Суд дійшов висновку, що таке ставлення становить «емоційне та економічне насильство», яке зруйнувало шлюб.

Чоловік, зі свого боку, звинувачував дружину у зраді, але розслідування встановило, що «інший чоловік» був лише доставником книги — жодних доказів стосунків не виявлено.

Рішення суду

позов чоловіка про зраду — відхилено;

шлюб офіційно розірвано;

чоловіка визнано винним у розлученні;

його зобов’язали виплатити колишній дружині матеріальну і моральну компенсацію (сума не розголошується).

За турецьким законодавством, дії чи слова, що принижують гідність людини, навіть у повідомленнях, можуть каратися до двох років ув’язнення та штрафом.

