Чоловік підписав дружину «пампушкою» в телефоні — суд визнав це образою та підставою для розлучення
У Туреччині суд ухвалив рішення на користь жінки, яка подала позов про розлучення, заявивши про емоційний тиск з боку чоловіка. Чоловік зберіг її номер у телефоні під принизливим прізвиськом «Tombik» — «Пампушка», а також надсилав їй образливі та погрозливі повідомлення. Про це повідомляє South China Morning Post.
Що встановив суд
Під час розгляду справи жінка розповіла, що чоловік:
- надсилав їй погрози на кшталт: «Забирайся, не хочу тебе бачити», «Нехай чорт бачить твоє обличчя»;
- вимагав у неї гроші на операцію для батька;
- називав її в телефоні «Пампушка», що вона розцінила як приниження;
- систематично тиснув на неї психологічно.
Суд дійшов висновку, що таке ставлення становить «емоційне та економічне насильство», яке зруйнувало шлюб.
Чоловік, зі свого боку, звинувачував дружину у зраді, але розслідування встановило, що «інший чоловік» був лише доставником книги — жодних доказів стосунків не виявлено.
Рішення суду
- позов чоловіка про зраду — відхилено;
- шлюб офіційно розірвано;
- чоловіка визнано винним у розлученні;
- його зобов’язали виплатити колишній дружині матеріальну і моральну компенсацію (сума не розголошується).
За турецьким законодавством, дії чи слова, що принижують гідність людини, навіть у повідомленнях, можуть каратися до двох років ув’язнення та штрафом.
