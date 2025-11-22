  1. В мире

Муж подписал жену «пампушкой» в телефоне — суд признал это оскорблением и основанием для развода

13:01, 22 ноября 2025
Суд в Турции установил, что унизительное прозвище и угрозы в сообщениях со стороны мужа представляли собой эмоциональное насилие и разрушили брак.
Муж подписал жену «пампушкой» в телефоне — суд признал это оскорблением и основанием для развода
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Турции суд вынес решение в пользу женщины, которая подала иск о разводе, заявив об эмоциональном давлении со стороны мужа. Муж хранил ее номер в телефоне под унизительным прозвищем «Tombik» — «Пампушка», а также отправлял ей оскорбительные и угрожающие сообщения. Об этом сообщает South China Morning Post.

Что установил суд

Во время рассмотрения дела женщина рассказала, что муж:

  • отправлял ей угрозы вроде: «Убирайся, не хочу тебя видеть», «Пусть черт увидит твое лицо»;
  • требовал у нее деньги на операцию для отца;
  • называл ее в телефоне «Пампушка», что она расценила как унижение;
  • систематически оказывал на нее психологическое давление.

Суд пришел к выводу, что такое отношение представляет собой «эмоциональное и экономическое насилие», которое разрушило брак.

Муж, в свою очередь, обвинял жену в измене, но расследование установило, что «другой мужчина» был лишь доставщиком книги — никаких доказательств отношений не обнаружено.

Решение суда

  • иск мужа об измене — отклонен;
  • брак официально расторгнут;
  • муж признан виновным в разводе;
  • его обязали выплатить бывшей жене материальную и моральную компенсацию (сумма не разглашается).

Согласно турецкому законодательству, действия или слова, унижающие достоинство человека, даже в сообщениях, могут наказываться до двух лет лишения свободы и штрафом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Турция развод

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая запустила «TAX Control», но без определенных правил: юристы предупреждают о рисках

ГНС запускает «TAX Control» без обнародованных критериев риска — эксперты видят угрозы правам бизнеса.

Судейская нагрузка и рассмотрение дел за пределами сроков: какой позиции придерживается БП ВС

Судейская нагрузка не может быть единственным и достаточным оправданием рассмотрения дела за пределами установленного законом срока: Большая Палата.

Как украинцам установить рождение или смерть на временно оккупированной территории — разъяснение

Закон позволяет подтвердить рождение ребенка или факт смерти близкого через суд и получить свидетельство украинского образца.

Верховный Суд о «опасных деньгах»: как в Украине будут взыскивать необоснованные активы

Судья Верховного Суда Евгений Петров рассказал, кто должен доказывать законность активов, как собираются доказательства и почему «презумпция необоснованности» не должна нарушать право собственности.

Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]