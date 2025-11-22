Муж подписал жену «пампушкой» в телефоне — суд признал это оскорблением и основанием для развода

Суд в Турции установил, что унизительное прозвище и угрозы в сообщениях со стороны мужа представляли собой эмоциональное насилие и разрушили брак.

В Турции суд вынес решение в пользу женщины, которая подала иск о разводе, заявив об эмоциональном давлении со стороны мужа. Муж хранил ее номер в телефоне под унизительным прозвищем «Tombik» — «Пампушка», а также отправлял ей оскорбительные и угрожающие сообщения. Об этом сообщает South China Morning Post.

Что установил суд

Во время рассмотрения дела женщина рассказала, что муж:

отправлял ей угрозы вроде: «Убирайся, не хочу тебя видеть», «Пусть черт увидит твое лицо»;

требовал у нее деньги на операцию для отца;

называл ее в телефоне «Пампушка», что она расценила как унижение;

систематически оказывал на нее психологическое давление.

Суд пришел к выводу, что такое отношение представляет собой «эмоциональное и экономическое насилие», которое разрушило брак.

Муж, в свою очередь, обвинял жену в измене, но расследование установило, что «другой мужчина» был лишь доставщиком книги — никаких доказательств отношений не обнаружено.

Решение суда

иск мужа об измене — отклонен;

брак официально расторгнут;

муж признан виновным в разводе;

его обязали выплатить бывшей жене материальную и моральную компенсацию (сумма не разглашается).

Согласно турецкому законодательству, действия или слова, унижающие достоинство человека, даже в сообщениях, могут наказываться до двух лет лишения свободы и штрафом.

