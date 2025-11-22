  1. В Україні
Кабмін пропонує Раді спростити зміну цільового призначення землі — деталі законопроєкту

12:25, 22 листопада 2025
Документ передбачає спрощення процедур для державних сільськогосподарських земель, нові правила торгів та посилення контролю.
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт 14237, спрямований на вдосконалення процедур користування землями сільськогосподарського призначення державної власності. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на забезпечення досягнення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності, підвищення продовольчої безпеки країни та уникнення корупційної складової при розробленні документації із землеустрою, прийняття рішень відповідним органом, землекористувачем, а також уникнення ризиків недобросовісних дій учасників торгів з набуття права оренди, суборенди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.

Законопроєкт передбачає низку важливих змін:

Спрощення процедур

Спрощення встановлення та зміни цільового призначення державних сільськогосподарських ділянок.

Визначення чіткого порядку дій органів влади, підприємств та установ у разі поділу земельної ділянки, коли потрібно виділити частину під об’єкт нерухомості та частину, вільну від забудови.

Спрощення реєстрації речових прав на нові ділянки, сформовані в результаті поділу.

Нові правила торгів

Гарантійний внесок — 100% стартової річної орендної плати для участі в торгах на право оренди або суборенди державних с/г земель.

Визначення строків проведення повторних торгів у випадку їх непроведення або невиконання переможцем умов.

Обов’язкове перерахування гарантійного внеску організатору торгів у разі порушення умов переможцем.

Додаткові зміни

Уточнення вимог статті 130 Земельного кодексу до осіб, які бажають взяти участь у торгах щодо купівлі або користування земельними ділянками.

