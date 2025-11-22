Кабмин предлагает Раде упростить изменение целевого назначения земли — детали законопроекта
Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14237, направленный на совершенствование процедур пользования землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Законопроект направлен на обеспечение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, повышение продовольственной безопасности страны и устранение коррупционной составляющей при разработке землеустроительной документации, принятии решений уполномоченным органом или землепользователем, а также на предотвращение рисков недобросовестных действий участников торгов при получении права аренды или субаренды государственных сельхозземель.
Законопроект предусматривает ряд важных изменений:
Упрощение процедур
Упрощение установления и изменения целевого назначения государственных сельскохозяйственных участков.
Определение четкого порядка действий органов власти, предприятий и учреждений при разделении земельного участка, когда необходимо выделить часть под объект недвижимости и часть, свободную от застройки.
Упрощение регистрации вещных прав на новые участки, сформированные в результате раздела.
Новые правила торгов
Гарантийный взнос — 100% стартовой годовой арендной платы для участия в торгах на право аренды или субаренды государственных сельхозземель.
Установление сроков проведения повторных торгов, если первые не состоялись или победитель не выполнил условия.
Обязательное перечисление гарантийного взноса организатору торгов в случае нарушения условий победителем.
Дополнительные изменения
Уточнение требований статьи 130 Земельного кодекса для лиц, желающих участвовать в торгах по покупке или пользованию земельными участками.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.