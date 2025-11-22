Кабмин предлагает Раде упростить изменение целевого назначения земли — детали законопроекта

Документ предусматривает упрощение процедур для государственных сельскохозяйственных земель, новые правила торгов и усиление контроля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14237, направленный на совершенствование процедур пользования землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на обеспечение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, повышение продовольственной безопасности страны и устранение коррупционной составляющей при разработке землеустроительной документации, принятии решений уполномоченным органом или землепользователем, а также на предотвращение рисков недобросовестных действий участников торгов при получении права аренды или субаренды государственных сельхозземель.

Законопроект предусматривает ряд важных изменений:

Упрощение процедур

Упрощение установления и изменения целевого назначения государственных сельскохозяйственных участков.

Определение четкого порядка действий органов власти, предприятий и учреждений при разделении земельного участка, когда необходимо выделить часть под объект недвижимости и часть, свободную от застройки.

Упрощение регистрации вещных прав на новые участки, сформированные в результате раздела.

Новые правила торгов

Гарантийный взнос — 100% стартовой годовой арендной платы для участия в торгах на право аренды или субаренды государственных сельхозземель.

Установление сроков проведения повторных торгов, если первые не состоялись или победитель не выполнил условия.

Обязательное перечисление гарантийного взноса организатору торгов в случае нарушения условий победителем.

Дополнительные изменения

Уточнение требований статьи 130 Земельного кодекса для лиц, желающих участвовать в торгах по покупке или пользованию земельными участками.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.