МОН: профтехів в Україні більше, ніж потрібно — мережу оптимізують

13:19, 22 листопада 2025
У МОН пояснили, що частина профтехів фактично не працює, тому мережу скорочуватимуть і оновлюватимуть, аби підвищити її ефективність та якість освіти.
В Україні планують оновити мережу закладів професійної освіти, оскільки їх кількість значно перевищує реальну потребу. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній в ефірі телемарафону.

За словами посадовця, частина профтехів дісталася Україні як «радянська спадщина», і багато з них сьогодні фактично не працюють або не здійснюють набір студентів.

«Загальна кількість цих закладів більша, ніж нам потрібна. Вона нам дісталася такою радянською спадщиною. Багато з них уже не функціонують або не здійснюють набір.

По-трошки ми цю мережу оптимізуємо і фокусуємося на тому, щоб ті заклади, які залишаться в мережі, стали сучасними – отримали нове обладнання, нові майстерні, відремонтовані лабораторії», – сказав Завгородній.

За останні роки в Україні оновили майже 200 майстерень і лабораторій у системі профосвіти.

«Наступного року ми плануємо подвоїти. Крім того, ми будемо інвестувати в термомодернізацію будівель, утеплення гуртожитків, щоб і інші простори, які важливі для наших студентів, ставали більш сучасними і привабливими», – повідомив заступник міністра.

Уряд розраховує щороку оновлювати близько 100 майстерень і лабораторій, що дозволить модернізувати всю систему за десять років.

Після інвестицій у модернізацію деякі профтехи вже фіксують зростання популярності серед абітурієнтів.

«В окремих закладах ми бачимо величезний попит і збільшення кількості абітурієнтів після того, як в них були проінвестовані кошти. В рамках цієї вступної кампанії в деяких містах уже не так просто потрапити до закладів професійної освіти, як було колись. Тому це точно дає свої плоди», – підсумував Завгородній.

