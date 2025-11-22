  1. В Украине

МОН: профтехучилищ в Украине больше, чем нужно — сеть будут оптимизировать

13:19, 22 ноября 2025
В МОН объяснили, что часть профтехучилищ фактически не работает, поэтому сеть будут сокращать и обновлять, чтобы повысить ее эффективность и качество образования.
МОН: профтехучилищ в Украине больше, чем нужно — сеть будут оптимизировать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине планируют обновить сеть учреждений профессионального образования, поскольку их количество значительно превышает реальную потребность. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в эфире телемарафона.

По словам чиновника, часть профтехучилищ досталась Украине как «советское наследие», и многие из них сегодня фактически не работают или не осуществляют набор студентов.

«Общее количество этих учреждений больше, чем нам нужно. Она нам досталась такой советской наследственностью. Многие из них уже не функционируют или не осуществляют набор.

Понемногу мы эту сеть оптимизируем и фокусируемся на том, чтобы те учреждения, которые останутся в сети, стали современными — получили новое оборудование, новые мастерские, отремонтированные лаборатории», — сказал Завгородний.

За последние годы в Украине обновили почти 200 мастерских и лабораторий в системе профобразования.

«В следующем году мы планируем удвоить. Кроме того, мы будем инвестировать в термомодернизацию зданий, утепление общежитий, чтобы и другие пространства, которые важны для наших студентов, становились более современными и привлекательными», — сообщил заместитель министра.

Правительство рассчитывает ежегодно обновлять около 100 мастерских и лабораторий, что позволит модернизировать всю систему за десять лет.

После инвестиций в модернизацию некоторые профтехи уже фиксируют рост популярности среди абитуриентов.

«В отдельных учреждениях мы видим огромный спрос и увеличение количества абитуриентов после того, как в них были проинвестированы средства. В рамках этой вступительной кампании в некоторых городах уже не так просто попасть в учреждения профессионального образования, как было раньше. Поэтому это точно дает свои плоды», — резюмировал Завгородний.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобразования образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая запустила «TAX Control», но без определенных правил: юристы предупреждают о рисках

ГНС запускает «TAX Control» без обнародованных критериев риска — эксперты видят угрозы правам бизнеса.

Судейская нагрузка и рассмотрение дел за пределами сроков: какой позиции придерживается БП ВС

Судейская нагрузка не может быть единственным и достаточным оправданием рассмотрения дела за пределами установленного законом срока: Большая Палата.

Как украинцам установить рождение или смерть на временно оккупированной территории — разъяснение

Закон позволяет подтвердить рождение ребенка или факт смерти близкого через суд и получить свидетельство украинского образца.

Верховный Суд о «опасных деньгах»: как в Украине будут взыскивать необоснованные активы

Судья Верховного Суда Евгений Петров рассказал, кто должен доказывать законность активов, как собираются доказательства и почему «презумпция необоснованности» не должна нарушать право собственности.

Пятилетний мораторий на проверки: передышка для малого бизнеса или рискованный эксперимент

Украина вводит пятилетний мораторий на проверки малого бизнеса с переходом к цифровому контролю Smart Risk Monitoring, правительство обещает восстановление, но бизнес опасается теневых схем.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]