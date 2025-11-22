МОН: профтехучилищ в Украине больше, чем нужно — сеть будут оптимизировать

В МОН объяснили, что часть профтехучилищ фактически не работает, поэтому сеть будут сокращать и обновлять, чтобы повысить ее эффективность и качество образования.

В Украине планируют обновить сеть учреждений профессионального образования, поскольку их количество значительно превышает реальную потребность. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в эфире телемарафона.

По словам чиновника, часть профтехучилищ досталась Украине как «советское наследие», и многие из них сегодня фактически не работают или не осуществляют набор студентов.

«Общее количество этих учреждений больше, чем нам нужно. Она нам досталась такой советской наследственностью. Многие из них уже не функционируют или не осуществляют набор.

Понемногу мы эту сеть оптимизируем и фокусируемся на том, чтобы те учреждения, которые останутся в сети, стали современными — получили новое оборудование, новые мастерские, отремонтированные лаборатории», — сказал Завгородний.

За последние годы в Украине обновили почти 200 мастерских и лабораторий в системе профобразования.

«В следующем году мы планируем удвоить. Кроме того, мы будем инвестировать в термомодернизацию зданий, утепление общежитий, чтобы и другие пространства, которые важны для наших студентов, становились более современными и привлекательными», — сообщил заместитель министра.

Правительство рассчитывает ежегодно обновлять около 100 мастерских и лабораторий, что позволит модернизировать всю систему за десять лет.

После инвестиций в модернизацию некоторые профтехи уже фиксируют рост популярности среди абитуриентов.

«В отдельных учреждениях мы видим огромный спрос и увеличение количества абитуриентов после того, как в них были проинвестированы средства. В рамках этой вступительной кампании в некоторых городах уже не так просто попасть в учреждения профессионального образования, как было раньше. Поэтому это точно дает свои плоды», — резюмировал Завгородний.

