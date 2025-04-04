В Хмельницкой области мужчина нашел ошибку в повестке и отказался приходить в ТЦК — что решил апелляционный суд

Суд первой инстанции оправдал военнообязанного, а апелляционный отменил приговор.

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В Хмельницкой области военнообязанный обнаружил ошибку в повестке и отказался являться в ТЦК, а затем в течение нескольких лет игнорировал необходимость исправить данные. Суд первой инстанции оправдал его, однако апелляционный суд отменил этот приговор. Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор по делу № 686/4894/23 вынес Хмельницкий апелляционный суд.

Как указано в материалах дела, в ноябре 2022 года житель Хмельниччины после телефонного звонка явился в ТЦК, предоставил свои документы и прошел медкомиссию. На месте ему выдали «боевую повестку» на 10 ноября: он расписался и пошел домой собираться.

Впоследствии мужчина выяснил, что в документе его фамилия написана с ошибкой в одной букве, поэтому он позвонил в ТЦК, указал на ошибку и сообщил, что из-за этого по повестке являться не будет.

В дальнейшем военнообязанному выписали новую повестку и пытались вручить её, но он «не открывал двери и перестал отвечать на телефонные звонки, а однажды, подняв трубку, нецензурно выругал солдата и сказал, что служить не будет».

В ноябре 2024 года Хмельницкий горрайонный суд оправдал мужчину. А в марте 2025 года апелляционный суд отменил это решение и назначил ему наказание.

На суде обвиняемый объяснял, что якобы не уклонялся от мобилизации, но «не хотел служить под чужой фамилией, зная, что происходит в ТЦК».

По его словам, если бы с ним что-то случилось во время службы, «то никому до этого не было бы дела, и неизвестно, по какой фамилии его бы искали родственники».

Следствие установило, что мужчина получил повестку под расписку и точно знал, что подлежит призыву на военную службу.

Суд указал, что допущенная в повестке ошибка в написании фамилии не давала оснований для сомнения в том, что она адресована именно обвиняемому, ведь неправильно была указана лишь одна буква, а остальные анкетные данные (имя, отчество, номер мобильного и адрес проживания) соответствовали его личности.

Обнаружив эту ошибку, обвиняемый имел возможность уточнить у сотрудников ТЦК и СП свои анкетные данные, но не сделал этого. Напротив, как следует из показаний допрошенных апелляционным судом работников ТЦК, после обнаружения ошибки мужчина «всячески пытался избежать получения исправленной повестки, разговаривал с ними дерзко и заявил, что не будет проходить военную службу». Факт нежелания дальнейшего общения с работниками ТЦК не отрицал в суде и сам обвиняемый.

Мужчина ссылался на то, что ошибки могли быть и в других военных документах, что «могло повлечь для него негативные последствия».

Однако суд выяснил, что в других документах подобных ошибок нет, в частности фамилия в них заполнена правильно. Доводы обвиняемого о том, что он рисковал бы проходить военную службу под чужим именем, апелляция признала надуманными. Ведь зачисление в штат воинской части происходит не по повестке, а на основании военно-учетных и личных документов человека, в которых ошибок не было.

Суд указал, что в любом случае обвиняемый имел возможность уточнить свои анкетные данные на любом этапе призыва и прохождения военной службы.

Отмечается, что суд первой инстанции не принял во внимание, как в течение двух лет после получения повестки и уклонения от явки в ТЦК мужчина не предпринимал попыток исправить ситуацию и вступить в ряды ВСУ, что «свидетельствует о его сознательных и умышленных действиях, направленных на избежание призыва по мобилизации».

Коллегия судей постановила отменить приговор Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области от 4 ноября 2024 года, которым мужчина был оправдан в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и вынести новый приговор.

Так, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.

На приговор может быть подана кассационная жалоба в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда в течение трех месяцев со дня его оглашения.

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