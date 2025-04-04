Кабмін зобов’язав Мінцифри координувати проекти, пов’язані з технологіями штучного інтелекту

Уряд розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації України.

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Кабінет Міністрів розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації України у сферах цифрових інновацій та технологій, робототехніки та роботизації, розвитку сфери штучного інтелекту, розвитку напівпровідникових технологій. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, передбачено, що Мінцифри:

сприяє розвитку галузі робототехніки, напівпровідникових технологій, розвитку вітчизняного виробництва робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення в Україні;

визначає пріоритетні напрями розвитку та забезпечує нормативно-правове регулювання у відповідних галузях; організовує надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання, які здійснюють розроблення та виробництво робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій, для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;

організовує та координує випробування та дослідження зразків, організовує взаємодію між суб’єктами господарювання, які здійснюють розроблення та виробництво робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення;

створює та підтримує інфраструктуру для випробування, тестування та демонстрації зразків робототехніки, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема подвійного та військового призначення;

вживає заходи щодо організації забезпечення складових сектору безпеки та оборони робототехнікою, безпілотними системами та іншими інноваційними технологіями, зокрема подвійного використання та військового призначення з метою стимулювання ефективності бойового використання відповідних технологій; сприяє розвитку штучного інтелекту в Україні;

координує в межах своїх повноважень проекти, пов’язані з технологіями штучного інтелекту;

здійснює у межах повноважень заходи щодо розвитку та впровадження штучного інтелекту в державному управлінні тощо.

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