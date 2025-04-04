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Партнери з Великої Британії запланували закупівлю обладнання для ЦВК на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів

12:56, 4 квітня 2025
В рамках проекту міжнародної технічної допомоги для Центральної виборчої комісії планується придбати програмне забезпечення та сервісні пакети обладнання на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів
Партнери з Великої Британії запланували закупівлю обладнання для ЦВК на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів
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Для Центральної виборчої комісії планується закупівля програмного забезпечення та обладнання на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів. Про це свідчить відповідний план закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги.

Партнером з розвитку виступає уряд Великої Британії, що діє через МЗС у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO).

Виконавцем є Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), отримувачем – ЦВК. Проект має назву «Проект технологічної допомоги (ТАР)».

Відповідно для ЦВК планується провести закупівлю програмного забезпечення та послуг сервісної підтримки обладнання і програмного забезпечення CISCO, а також закупівлю сервісних пакетів обладнання Hewlett Packard (HPE) на суму 414 756 фунтів стерлінгів.

Додамо, що 21 березня 2025 року ЦВК прийняла постанову №12, якою доручається організувати в Центральній виборчій комісії роботу з нагляду за реалізацією проекту міжнародної технічної допомоги «Проект технологічної допомоги (TAP)» згідно з Протоколом про порозуміння і співпрацю між Міжнародною фундацією виборчих систем та Центральною виборчою комісією від 13 березня 2025 року.

Зазначимо, що телекомунікаційне обладнання та обладнання технічного захисту інформації виробництва компанії Cisco раніше використовувалося для забезпечення організації телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» (АІТС Реєстру) та захищеності даних при передачі.

Автор: Наталя Мамченко

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ЦВК Велика Британія

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