Правительство изменило порядок регистрации брака онлайн для военнослужащих – что предусмотрено

Военнослужащие смогут проходить электронную идентификацию и аутентификацию с помощью «Армия+».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров на заседании 4 апреля внес изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по проведению государственной регистрации в электронной форме. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, изменения предусматривают, что заявители из числа военнослужащих, кроме военнослужащих СБУ и лиц, входящих в состав разведывательных органов, могут также проходить электронную идентификацию и аутентификацию с использованием Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны «Армия+».

Также установлено, что дата и время проведения государственной регистрации брака в электронной форме для военнослужащего, прошедшего электронную идентификацию и аутентификацию с использованием Портала «Армия+», предлагаются в мобильном приложении Портала Дія (Дія) приоритетно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.