Военнослужащим разрешили бронировать время и дату для свадьбы онлайн через Армия+

Защитники и защитницы будут приоритетно выбирать дату и время церемонии.

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В приложении Армия+ запустили сервис для онлайн-записи на свадьбу для военнослужащих в удобное время. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Чтобы получить ближайшую дату и время, военнослужащий должен подать заявку через Армия+ в разделе «Сервисы». Приоритет на получение услуги распространяется только на авторизованных военнослужащих в приложении.

После того как партнер или партнерша подтвердят готовность вступить в брак, Дія предложит выбрать дату и время. Ссылка на церемонию появится в Дії в день свадьбы. Чтобы зарегистрировать брак, обеим сторонам необходимо иметь в Дії ID-карту или заграничный паспорт, а также верифицированный налоговый номер.

«Мы понимаем, что не все военные могут вырваться с службы на несколько дней, чтобы пожениться с партнёром. Поэтому мы даем им возможность сделать это дистанционно и без посещения ЗАГСа», — отметили в Минобороны.

Стоимость услуги включает проведение церемонии в формате видеоконференции (1 016 грн в рабочие дни), государственную пошлину (85 копеек) и комиссию банка (1,44% от суммы пошлины). После церемонии в Дії появится цифровое свидетельство о браке. Также можно заказать физическую версию, которая будет доставлена Укрпочтой или курьером. Ее стоимость составит 390 гривен за каждую доставку.

Военные будут иметь приоритет при регистрации брака через Дію, поскольку Кабинет Министров утвердил соответствующее постановление. Как писала «Судово-юридична газета», Кабмин на заседании 4 апреля внес изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по проведению государственной регистрации в электронном виде.

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