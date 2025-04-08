Уголовное дело, поступившее с нарушением подсудности, передается на рассмотрение другого суда, если это нарушение выявлено до начала судебного разбирательства – ОП КУС ВС

По мнению Объединенной палаты КУС ВС, в случае выявления после начала судебного разбирательства обстоятельств, которые могут повлиять на определение подсудности, продолжение рассмотрения дела судом, начавшим такое рассмотрение, не является «нарушением правила подсудности» и не служит основанием для отмены судебных решений.

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Уголовное производство, поступившее в суд с нарушением правил подсудности, передается на рассмотрение другого суда в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 ст. 34 УПК, если такое нарушение выявлено до начала судебного разбирательства.

В случае выявления обстоятельств, которые могут повлиять на определение подсудности, после начала судебного разбирательства продолжение рассмотрения дела судом, начавшим такое рассмотрение, не является «нарушением правила подсудности», указанного в п. 6 ч. 2 ст. 412 УПК, и не служит основанием для отмены судебных решений. На это указала Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда в постановлении от 24.02.2025 года по делу №357/10207/21.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций осудили лицо по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК. В кассационной жалобе защитник указывал, что судом первой инстанции нарушены правила территориальной подсудности указанного производства, предусмотренные ст. 32 УПК, поскольку преступление было совершено в пределах территориальной юрисдикции Сквирского районного суда Киевской области, а рассмотрение осуществлено Белоцерковским горрайонным судом Киевской области, что с учетом п. 6 ч. 2 ст. 412 УПК является безусловным основанием для отмены судебного решения.

Основания рассмотрения уголовного производства ОП КУС ВС: существуют разные позиции относительно того, является ли нарушение правил территориальной подсудности при рассмотрении уголовного производства существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, что служит основанием для отмены судебного решения в соответствии с положениями п. 6 ч. 2 ст. 412 УПК.

Позиция Объединенной палаты КУС ВС

ОП КУС ВС оставила без изменения решения судов предыдущих инстанций.

Объединенная палата указала, что определение подсудности может быть неочевидным до начала рассмотрения, поскольку, в зависимости от характера и сложности обвинения, во многом зависит не только от толкования применимого национального законодательства, но и от установления фактов.

Выявление определенных обстоятельств в ходе рассмотрения дела или изменение позиции сторон могут привести к ситуации, когда первоначальное определение подсудности может оказаться ошибочным.

Именно поэтому законодательные нормы, касающиеся подсудности, включают не только правила, определяющие признаки, по которым дело должно рассматриваться тем или иным судом (статьи 32, 33, 33-1 УПК), но также и правила разрешения спорных вопросов, возникающих при определении подсудности (ст. 34 УПК).

Согласно обстоятельствам этого дела, место преступления на момент его совершения входило в Белоцерковский район Киевской области. Сторона защиты уже после начала судебного разбирательства заявила о нарушении правил подсудности, обосновывая свое заявление письмом Совета судей от 22.07.2022, адресованным председателям местных и апелляционных общих судов.

ОП КУС ВС не считает необходимым рассматривать вопрос, может ли это письмо считаться законом для целей определения подсудности дела.

Даже если считать ошибочным определение подсудности производства по делу о преступлении, совершенном на территории Белоцерковского района Киевской области, за Белоцерковским горрайонным судом, такая ошибка не была очевидной на момент подготовительного судебного заседания.

В любом случае сторона защиты подняла этот вопрос перед судом после начала судебного разбирательства. Поэтому продолжение рассмотрения этого дела Белоцерковским горрайонным судом Киевской области, куда был передан обвинительный акт, не является нарушением правил подсудности в значении п. 6 ч. 2 ст. 412 УПК.

Вывод: Уголовное производство, поступившее в суд с нарушением правил подсудности, передается на рассмотрение другого суда в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 ст. 34 УПК, если такое нарушение выявлено до начала судебного разбирательства. В случае выявления обстоятельств, которые могут повлиять на определение подсудности, после начала судебного разбирательства продолжение рассмотрения дела судом, начавшим такое рассмотрение, не является «нарушением правила подсудности», указанного в п. 6 ч. 2 ст. 412 УПК, и не служит основанием для отмены судебных решений.

Автор: Наталя Мамченко

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