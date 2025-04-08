Кримінальна справа, яка надійшла з порушенням підсудності, передається на розгляд іншого суду, якщо це порушення виявлено до початку судового розгляду – ОП ККС ВС

На думку Об’єднаної палати ККС ВС, у разі виявлення після початку судового розгляду обставин, що можуть вплинути на визначення підсудності, продовження розгляду справи судом, який розпочав такий розгляд, не становить «порушення правила підсудності», і не є підставою для скасування судових рішень.

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Кримінальне провадження, що надійшло до суду з порушенням правил підсудності, передається на розгляд іншого суду в порядку, передбаченому частинами 2 та 3 ст. 34 КПК, якщо таке порушення виявлено до початку судового розгляду.

У разі виявлення обставин, що можуть вплинути на визначення підсудності, після початку судового розгляду продовження розгляду справи судом, який розпочав такий розгляд, не становить «порушення правила підсудності», зазначеного в п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК, і не є підставою для скасування судових рішень. На це вказала Об’єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 24.02.2025 року по справі №357/10207/21.

Позиції судів

Суди попередніх інстанцій засудили особу за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК. У касаційній скарзі захисник зазначав, що судом першої інстанції порушено правила територіальної підсудності вказаного провадження, передбачені ст. 32 КПК, оскільки злочин було вчинено у межах територіальної юрисдикції Сквирського районного суду Київської області, а розгляд здійснено Білоцерківським міськрайонним судом Київської області, що з огляду на п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК є безумовною підставою для скасування судового рішення.

Підстави розгляду кримінального провадження ОП ККС ВС: існують різні позиції щодо того, чи є порушення правил територіальної підсудності при розгляді кримінального провадження істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, що є підставою для скасування судового рішення відповідно до положень п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК.

Позиція Об’єднаної палати ККС ВС

ОП ККС ВС залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Об’єднана палата вказала, що визначення підсудності може не бути очевидним до початку розгляду, оскільки, в залежності від характеру і складності обвинувачення, значною мірою залежить не лише від тлумачення застосовного національного законодавства, а й від встановлення фактів.

Виявлення певних обставин під час розгляду справи або зміна позиції сторін можуть зумовити ситуацію, коли первісне визначення підсудності може виявитися помилковим.

Саме тому законодавчі норми, що стосуються підсудності, включають в себе не лише правила, які визначають ознаки, за якими справа має розглядатися тим чи іншим судом (статті 32, 33, 33-1 КПК), але також і правила вирішення спірних питань, які виникають при визначенні підсудності (ст. 34 КПК).

Відповідно до обставин цієї справи місце злочину на час його вчинення входило до Білоцерківського району Київської області. Сторона захисту вже після початку судового розгляду заявила про порушення правил підсудності, обґрунтовуючи свою заяву листом Ради суддів від 22.07.2022, адресованим головам місцевих та апеляційних загальних судів.

ОП ККС ВС не вважає за необхідне розглядати питання, чи може цей лист вважатися законом для мети визначення підсудності справи.

Навіть якщо вважати помилковим визначення підсудності провадження у справі, про злочин, вчинений на території Білоцерківського району Київської області, за Білоцерківським міськрайонним судом, така помилка не була очевидною на час підготовчого судового засідання.

У будь-якому разі сторона захисту порушила перед судом це питання після початку судового розгляду. Тому продовження розгляду цієї справи Білоцерківським міськрайонним судом Київської області, до якого було передано обвинувальний акт, не є порушенням правил підсудності в значенні п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК.

Висновок: Кримінальне провадження, що надійшло до суду з порушенням правил підсудності, передається на розгляд іншого суду в порядку, передбаченому частинами 2 та 3 ст. 34 КПК, якщо таке порушення виявлено до початку судового розгляду. У разі виявлення обставин, що можуть вплинути на визначення підсудності, після початку судового розгляду продовження розгляду справи судом, який розпочав такий розгляд, не становить «порушення правила підсудності», зазначеного в п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК, і не є підставою для скасування судових рішень.

Автор: Наталя Мамченко

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