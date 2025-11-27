Західний апеляційний господарський суд повідомив про наявність вакансії помічника судді

Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді.

Західний апеляційний господарський суд повідомив, що шукає помічника судді.

Суд запрошує до своєї команди громадян України, які:

- мають вищу юридичну освіту, що підтверджується дипломом про вищу юридичну освіту (з додатками);

- вільно володіють державною мовою, що підтверджується державним сертифікатом про відповідний рівень володіння державною мовою, виданим Національною комісією зі стандартів державної мови;

- мають бажання побудувати кар'єру за вакансією помічника судді.

«Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді.

Ми пропонуємо:

- усі гарантії, передбачені Кодексом законів про працю України

- графік роботи: 5 днів на тиждень, субота, неділя – вихідні дні

З метою заощадження Вашого часу та забезпечення швидкої комунікації просимо надсилати резюме (у довільній формі) або питання на електронну пошту: [email protected]

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (032) 275-02-05», - додали у суді.

