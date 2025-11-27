  1. В Украине

Западный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакансии помощника судьи

17:59, 27 ноября 2025
Помощник судьи назначается на должность и освобождается от должности руководителем аппарата соответствующего суда по представлению судьи.
Западный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакансии помощника судьи
Фото: uapc.te.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Западный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что ищет помощника судьи.

Суд приглашает в свою команду граждан Украины, которые:

  • имеют высшее юридическое образование, подтвержденное дипломом о высшем юридическом образовании (с приложениями);
  • свободно владеют государственным языком, что подтверждается государственным сертификатом о соответствующем уровне владения государственным языком, выданным Национальной комиссией по стандартам государственного языка;
  • имеют желание построить карьеру на должности помощника судьи.

«Судьи самостоятельно осуществляют отбор помощников. Помощник судьи назначается на должность и освобождается от должности руководителем аппарата соответствующего суда по представлению судьи.

Мы предлагаем:

  • все гарантии, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины;
  • график работы: 5 дней в неделю, суббота и воскресенье — выходные дни.

С целью экономии вашего времени и обеспечения быстрой коммуникации просим отправлять резюме (в произвольной форме) или вопросы на электронную почту: [email protected]

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (032) 275-02-05», — добавили в суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов вакансии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исковая давность вернулась: действительно ли суд может «списать» коммунальные долги из-за войны

В Украине восстановили течение сроков исковой давности, и хотя суд может возобновить пропущенные сроки в исключительных случаях, рассчитывать на массовое прощение коммунальных долгов из-за войны не стоит.

Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

Юридические документы как инструмент преступления: суд оставил в силе приговор за завладение имуществом в особо крупных размерах

Апелляционная палата ВАКС подтвердила, что действия бывшей руководительницы государственного предприятия квалифицируются как мошенничество.

Украинцам с множественным гражданством определят новые правила доступа к государственной службе — законопроект 14230

С введением института множественного гражданства Украина столкнулась с юридической дилеммой: как обеспечить равный доступ к служебным должностям, но не поставить под угрозу национальную безопасность.

Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]