Западный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакансии помощника судьи

Западный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что ищет помощника судьи.

Суд приглашает в свою команду граждан Украины, которые:

имеют высшее юридическое образование, подтвержденное дипломом о высшем юридическом образовании (с приложениями);

свободно владеют государственным языком, что подтверждается государственным сертификатом о соответствующем уровне владения государственным языком, выданным Национальной комиссией по стандартам государственного языка;

имеют желание построить карьеру на должности помощника судьи.

«Судьи самостоятельно осуществляют отбор помощников. Помощник судьи назначается на должность и освобождается от должности руководителем аппарата соответствующего суда по представлению судьи.

Мы предлагаем:

все гарантии, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины;

график работы: 5 дней в неделю, суббота и воскресенье — выходные дни.

С целью экономии вашего времени и обеспечения быстрой коммуникации просим отправлять резюме (в произвольной форме) или вопросы на электронную почту: [email protected]

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (032) 275-02-05», — добавили в суде.

