  1. В Україні

Депутат Кисилевський пояснив, як політика «Зроблено в Україні» підсилює фінансування оборони

19:29, 27 листопада 2025
Переробна промисловість стала одним із ключових джерел наповнення бюджету у 2025 році — наголосив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Депутат Кисилевський пояснив, як політика «Зроблено в Україні» підсилює фінансування оборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році, коли держава спрямовує кожну бюджетну гривню на потреби оборони, переробна промисловість стала одним із головних джерел доходів. За перші 10 місяців цей сектор забезпечив 17,7% надходжень зведеного бюджету — більше, ніж торгівля та фінансовий сектор. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Крім того, додав парламентар, на першому місці переробна промисловість і в темпах збільшення податкових платежів: порівняно з 2024 роком, заводи забезпечили додаткові 63,7 млрд грн.

Він переконаний, що це — прямий результат дії державної промислової політики.

«Кардинальна зміна державної економічної політики з пріоритетом на переробну промисловість себе виправдовує. Політика «Зроблено в Україні», яка обʼєднує два десятки програм сприяння виробництву, інвестиціям у виробництво та підтримку несировинного експорту, дає конкретний результат», – акцентував Кисилевський.

За його словами, переробка є однією з найбільш легальних сфер української економіки, а отже – стабільним платником податків.

«Переробна промисловість – чи не найбільш «біла» частина української економіки. Заводи традиційно сплачують всі необхідні податки. Тому в умовах війни підтримка цього сектору важлива ще й з огляду на необхідність наповнювати державний бюджет податками, що йдуть на фінансування потреб Сил оборони й безпеки», – акцентував нардеп.

Як зазначив Кисилевський, державні інвестиції в програми політики «Зроблено в Україні» працюють ефективно.

«Враховуючи те, що в Держбюджеті на ці програми передбачено близько 35 млрд грн, можна зробити припущення, що кожна гривня, інвестована державою в розвиток виробництва, дає щонайменше близько 2 грн приросту податкових платежів. Це не рахуючи мультиплікаційного ефекту для інших секторів економіки, які постачають товари та послуги для переробних підприємств», – розповів нардеп.

На його думку, пріоритет розвитку переробної промисловості має залишатися довгостроковим державним курсом.

«Політика «Зроблено в Україні» та пріоритет для переробної промисловості мають бути збережені в довгостроковій перспективі. Тільки так наша країна подолає проблему бідності й забезпечить стійкість економіки», – підсумував Дмитро Кисилевський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]