Депутат Кисилевський пояснив, як політика «Зроблено в Україні» підсилює фінансування оборони

Переробна промисловість стала одним із ключових джерел наповнення бюджету у 2025 році — наголосив заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році, коли держава спрямовує кожну бюджетну гривню на потреби оборони, переробна промисловість стала одним із головних джерел доходів. За перші 10 місяців цей сектор забезпечив 17,7% надходжень зведеного бюджету — більше, ніж торгівля та фінансовий сектор. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Крім того, додав парламентар, на першому місці переробна промисловість і в темпах збільшення податкових платежів: порівняно з 2024 роком, заводи забезпечили додаткові 63,7 млрд грн.

Він переконаний, що це — прямий результат дії державної промислової політики.

«Кардинальна зміна державної економічної політики з пріоритетом на переробну промисловість себе виправдовує. Політика «Зроблено в Україні», яка обʼєднує два десятки програм сприяння виробництву, інвестиціям у виробництво та підтримку несировинного експорту, дає конкретний результат», – акцентував Кисилевський.

За його словами, переробка є однією з найбільш легальних сфер української економіки, а отже – стабільним платником податків.

«Переробна промисловість – чи не найбільш «біла» частина української економіки. Заводи традиційно сплачують всі необхідні податки. Тому в умовах війни підтримка цього сектору важлива ще й з огляду на необхідність наповнювати державний бюджет податками, що йдуть на фінансування потреб Сил оборони й безпеки», – акцентував нардеп.

Як зазначив Кисилевський, державні інвестиції в програми політики «Зроблено в Україні» працюють ефективно.

«Враховуючи те, що в Держбюджеті на ці програми передбачено близько 35 млрд грн, можна зробити припущення, що кожна гривня, інвестована державою в розвиток виробництва, дає щонайменше близько 2 грн приросту податкових платежів. Це не рахуючи мультиплікаційного ефекту для інших секторів економіки, які постачають товари та послуги для переробних підприємств», – розповів нардеп.

На його думку, пріоритет розвитку переробної промисловості має залишатися довгостроковим державним курсом.

«Політика «Зроблено в Україні» та пріоритет для переробної промисловості мають бути збережені в довгостроковій перспективі. Тільки так наша країна подолає проблему бідності й забезпечить стійкість економіки», – підсумував Дмитро Кисилевський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.