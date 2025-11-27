Депутат Кисилевский объяснил, как политика «Сделано в Украине» усиливает финансирование обороны

Перерабатывающая промышленность стала одним из ключевых источников наполнения бюджета в 2025 году — отметил заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

В 2025 году, когда государство направляет каждую бюджетную гривну на нужды обороны, перерабатывающая промышленность стала одним из главных источников доходов. За первые 10 месяцев этот сектор обеспечил 17,7% поступлений сводного бюджета — больше, чем торговля и финансовый сектор. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Кроме того, добавил парламентарий, на первом месте перерабатывающая промышленность и по темпам увеличения налоговых платежей: по сравнению с 2024 годом заводы обеспечили дополнительные 63,7 млрд грн.

Он убежден, что это — прямой результат действия государственной промышленной политики.

«Кардинальное изменение государственной экономической политики с приоритетом на перерабатывающую промышленность оправдывает себя. Политика “Сделано в Украине”, которая объединяет два десятка программ содействия производству, инвестициям в производство и поддержке несырьевого экспорта, даёт конкретный результат», — акцентировал Кисилевский.

По его словам, переработка является одной из самых легальных сфер украинской экономики, а значит — стабильным плательщиком налогов.

«Перерабатывающая промышленность — едва ли не самая “белая” часть украинской экономики. Заводы традиционно платят все необходимые налоги. Поэтому в условиях войны поддержка этого сектора важна ещё и с точки зрения необходимости наполнять государственный бюджет налогами, которые идут на финансирование потребностей Сил обороны и безопасности», — подчеркнул нардеп.

Как отметил Кисилевский, государственные инвестиции в программы политики “Сделано в Украине” работают эффективно.

«Учитывая то, что в Госбюджете на эти программы предусмотрено около 35 млрд грн, можно сделать предположение, что каждая гривна, инвестированная государством в развитие производства, даёт как минимум около 2 грн прироста налоговых платежей. Это не считая мультипликационного эффекта для других секторов экономики, которые поставляют товары и услуги для перерабатывающих предприятий», — рассказал нардеп.

По его мнению, приоритет развития перерабатывающей промышленности должен оставаться долгосрочным государственным курсом.

«Политика “Сделано в Украине” и приоритет для перерабатывающей промышленности должны быть сохранены в долгосрочной перспективе. Только так наша страна преодолеет проблему бедности и обеспечит устойчивость экономики», — подытожил Дмитрий Кисилевский.

