Пасічник довів у суді вину аграріїв за загибель бджіл — суд підтвердив його право на компенсацію понад 1 млн грн

19:20, 27 листопада 2025
Агропідприємства оскаржили рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які присудили пасічнику понад 1 млн грн компенсації за загибель бджіл, подавши касаційну скаргу до Верховного Суду.
Окнянський районний суд Одеської області розглянув позов пасічника щодо відшкодування збитків, завданих масовою загибеллю бджіл, та перевірив обставини отруєння пасіки пестицидами під час проведення агротехнічних робіт на прилеглих полях. За результатами розгляду суд встановив порушення з боку агропідприємств. Про це розповіли у суді.

Суть справи 

У вересні 2022 року пасічник звернувся до агропідприємств після виявлення масового падежу бджіл на своїй пасіці. Створена комісія з питань бджільництва провела обстеження та зафіксувала ознаки отруєння бджіл пестицидами.

Комісією встановлено, що поруч із пасікою розташовані поля квітучого ріпаку, які перебувають у користуванні агропідприємств. Жодних повідомлень про проведення хімічних обробок від агропідприємств не надходило, що є порушенням встановленого порядку інформування.

Позивач звернувся до суду з вимогою стягнути з агропідприємств солідарно понад 1 мільйона гривень матеріальних збитків, завданих загибеллю бджолосімей.

Рішення судів 

Окнянський районний суд Одеської області, відкривши провадження, розглянув надані докази та оцінив заперечення відповідачів, які намагалися поставити під сумнів акт комісії

Суд, оцінивши всі докази, надані сторонами, з точки зору їх допустимості, достовірності та достатності, ухвалив рішення про повне задоволення позову.

Відповідачі (представники агропідприємств) подали апеляційну скаргу, у якій вимагали скасувати рішення першої інстанції та відмовити позивачу  у позові.

Після всебічного аналізу матеріалів справи, Одеський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу представників агропідприємств без задоволення, а рішення Окнянського районного суду Одеської області – без змін.

Таким чином, суди першої та апеляційної інстанції підтвердили обґрунтованість висновків про порушення відповідачами норм щодо порядку проведення агротехнічних робіт, інформування та їх відповідальність за завдані збитки.

Представники агропідприємств подали касаційну скаргу до Верховного Суду.

Дана справа буде розглядатися у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду.

