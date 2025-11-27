  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Пчеловод доказал в суде вину аграриев за гибель пчел — суд подтвердил его право на компенсацию более 1 млн грн

19:20, 27 ноября 2025
Агропредприятия обжаловали решение судов первой и апелляционной инстанций, которые присудили пчеловоду более 1 млн грн компенсации за гибель пчел, подав кассационную жалобу в Верховный Суд.
Пчеловод доказал в суде вину аграриев за гибель пчел — суд подтвердил его право на компенсацию более 1 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Окнянский районный суд Одесской области рассмотрел иск пасечника о возмещении убытков, причинённых массовой гибелью пчёл, и проверил обстоятельства отравления пасеки пестицидами во время проведения агротехнических работ на прилегающих полях. По результатам рассмотрения суд установил нарушения со стороны агропредприятий. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

В сентябре 2022 года пасечник обратился к агропредприятиям после выявления массовой гибели пчёл на своей пасеке. Созданная комиссия по вопросам пчеловодства провела обследование и зафиксировала признаки отравления пчёл пестицидами.

Комиссией установлено, что рядом с пасекой расположены поля цветущего рапса, которые находятся в пользовании агропредприятий. Никаких уведомлений о проведении химических обработок от агропредприятий не поступало, что является нарушением установленного порядка информирования.

Истец обратился в суд с требованием взыскать с агропредприятий солидарно более 1 миллиона гривен материальных убытков, причинённых гибелью пчелиных семей.

Решения судов

Окнянский районный суд Одесской области, открыв производство, рассмотрел предоставленные доказательства и оценил возражения ответчиков, которые пытались поставить под сомнение акт комиссии.

Суд, оценив все доказательства, предоставленные сторонами, с точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности, принял решение о полном удовлетворении иска.

Ответчики (представители агропредприятий) подали апелляционную жалобу, в которой требовали отменить решение первой инстанции и отказать истцу в иске.

После всестороннего анализа материалов дела Одесский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу представителей агропредприятий без удовлетворения, а решение Окнянского районного суда Одесской области — без изменений.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций подтвердили обоснованность выводов о нарушении ответчиками норм относительно порядка проведения агротехнических работ, информирования и их ответственности за причинённые убытки.

Представители агропредприятий подали кассационную жалобу в Верховный Суд.

Данное дело будет рассматриваться в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исковая давность вернулась: действительно ли суд может «списать» коммунальные долги из-за войны

В Украине восстановили течение сроков исковой давности, и хотя суд может возобновить пропущенные сроки в исключительных случаях, рассчитывать на массовое прощение коммунальных долгов из-за войны не стоит.

Депутаты планируют предоставить право на бесплатную парковку еще одной категории украинцев

Законопроект предлагает предоставить право на бесплатную парковку на специальных местах не только людям с инвалидностью, но и гражданам с временными нарушениями здоровья.

Юридические документы как инструмент преступления: суд оставил в силе приговор за завладение имуществом в особо крупных размерах

Апелляционная палата ВАКС подтвердила, что действия бывшей руководительницы государственного предприятия квалифицируются как мошенничество.

Украинцам с множественным гражданством определят новые правила доступа к государственной службе — законопроект 14230

С введением института множественного гражданства Украина столкнулась с юридической дилеммой: как обеспечить равный доступ к служебным должностям, но не поставить под угрозу национальную безопасность.

Большинство украинцев поддержало избрание Генпрокурора в соответствии с Конституцией без конкурса — опрос

Украинцы доверяют Конституции: большинство опрошенных считают, что Генеральный прокурор должен назначаться Президентом за согласием Верховной Рады, без обязательного конкурса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]