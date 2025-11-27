Пчеловод доказал в суде вину аграриев за гибель пчел — суд подтвердил его право на компенсацию более 1 млн грн

Агропредприятия обжаловали решение судов первой и апелляционной инстанций, которые присудили пчеловоду более 1 млн грн компенсации за гибель пчел, подав кассационную жалобу в Верховный Суд.

Окнянский районный суд Одесской области рассмотрел иск пасечника о возмещении убытков, причинённых массовой гибелью пчёл, и проверил обстоятельства отравления пасеки пестицидами во время проведения агротехнических работ на прилегающих полях. По результатам рассмотрения суд установил нарушения со стороны агропредприятий. Об этом сообщили в суде.

Суть дела

В сентябре 2022 года пасечник обратился к агропредприятиям после выявления массовой гибели пчёл на своей пасеке. Созданная комиссия по вопросам пчеловодства провела обследование и зафиксировала признаки отравления пчёл пестицидами.

Комиссией установлено, что рядом с пасекой расположены поля цветущего рапса, которые находятся в пользовании агропредприятий. Никаких уведомлений о проведении химических обработок от агропредприятий не поступало, что является нарушением установленного порядка информирования.

Истец обратился в суд с требованием взыскать с агропредприятий солидарно более 1 миллиона гривен материальных убытков, причинённых гибелью пчелиных семей.

Решения судов

Окнянский районный суд Одесской области, открыв производство, рассмотрел предоставленные доказательства и оценил возражения ответчиков, которые пытались поставить под сомнение акт комиссии.

Суд, оценив все доказательства, предоставленные сторонами, с точки зрения их допустимости, достоверности и достаточности, принял решение о полном удовлетворении иска.

Ответчики (представители агропредприятий) подали апелляционную жалобу, в которой требовали отменить решение первой инстанции и отказать истцу в иске.

После всестороннего анализа материалов дела Одесский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу представителей агропредприятий без удовлетворения, а решение Окнянского районного суда Одесской области — без изменений.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций подтвердили обоснованность выводов о нарушении ответчиками норм относительно порядка проведения агротехнических работ, информирования и их ответственности за причинённые убытки.

Представители агропредприятий подали кассационную жалобу в Верховный Суд.

Данное дело будет рассматриваться в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

