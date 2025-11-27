  1. В Україні

В Україні запровадять нульовий курс для вступників: МОН запускає експериментальну програму

17:42, 27 листопада 2025
Нульовий курс можна розглядати як аналог підготовчого відділення.
В Україні готуються запровадити новий формат вступу до університетів — «зимовий вступ» на нульовий курс, який має стартувати вже цієї зими. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко в ефірі національного телемарафону.

Ініціатива є відповіддю на доручення Президента України Володимира Зеленського, який у серпні закликав уряд спростити умови вступу та дозволити абітурієнтам не чекати рік у разі невдалої спроби вступу влітку.

Що таке нульовий курс

За словами посадовця, якго цитує Інтерфакс-Україна, нульовий курс можна розглядати як аналог підготовчого відділення. Його головна мета — підтримати молодь, дати їй можливість інтегруватися в університетське середовище, краще підготуватися до НМТ та вступної кампанії, а також зробити усвідомлений вибір спеціальності.

Які переваги матимуть учасники

У межах навчальної програми вступники зможуть отримати до 15 додаткових конкурсних балів, що значно збільшує їх шанси отримати бюджетне місце або грантову підтримку від держави.

Використати ці бали можна буде лише у тому університеті, де проходив нульовий курс.

Хто зможе вступити

Цільовими учасниками програми стануть:

  • молоді люди з тимчасово окупованих територій, які не змогли вступити влітку;
  • абітурієнти, які не встигли подати документи в основну кампанію;
  • військовослужбовці, що повернулися з полону або звільняються зі служби та не встигли пройти вступну процедуру.    

