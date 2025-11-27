В Украине введут нулевой курс для поступающих: МОН запускает экспериментальную программу
В Украине готовятся внедрить новый формат поступления в университеты — «зимний прием» на нулевой курс, который должен стартовать уже этой зимой. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в эфире национального телемарафона.
Инициатива является ответом на поручение Президента Украины Владимира Зеленского, который в августе призвал правительство упростить условия поступления и позволить абитуриентам не ждать год в случае неудачной попытки поступить летом.
Что такое нулевой курс
По словам должностного лица, которого цитирует Интерфакс-Украина, нулевой курс можно рассматривать как аналог подготовительного отделения. Его главная цель — поддержать молодежь, дать ей возможность интегрироваться в университетскую среду, лучше подготовиться к НМТ и вступительной кампании, а также сделать осознанный выбор специальности.
Какие преимущества получат участники
В рамках учебной программы поступающие смогут получить до 15 дополнительных конкурсных баллов, что значительно повышает их шансы получить бюджетное место или государственную грантовую поддержку.
Использовать эти баллы можно будет только в том университете, где проходился нулевой курс.
Кто сможет поступить
Целевыми участниками программы станут:
- молодые люди с временно оккупированных территорий, которые не смогли поступить летом;
- абитуриенты, которые не успели подать документы в основную кампанию;
- военнослужащие, вернувшиеся из плена или увольняющиеся со службы и не успевшие пройти вступительную процедуру.
