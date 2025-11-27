Компенсація за втрачене житло на ТОТ – хто першим отримає ваучери на 2 млн гривень

З 1 грудня стартує програма компенсації за житло на окупованих територіях.

З 1 грудня розпочнеться прийом заявок на нову державну програму компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Як вказано в Постанові Кабміну від 22 вересня 2025 року № 1176, програма передбачає видачу ваучера на 2 млн грн на особу для придбання нового житла.

На першому етапі учасниками зможуть стати ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, отриманий з 2014 року.

Заявку можна подати тільки через «Дію», згодом — також у ЦНАПах або через нотаріуса.

Розгляд проводитимуть комісії за місцем фактичного проживання, вказаним у довідці ВПО.

Стан житла на ТОТ та підтвердження права власності не перевірятимуться, але інформація про нього має бути вказана в заявці.

Головні умови: у заявника та членів його сім’ї не повинно бути іншого житла на підконтрольній території та вони раніше не отримували державної житлової допомоги.

