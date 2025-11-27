Компенсация за утраченное жилье на ВОТ – кто первым получит ваучеры на 2 млн гривен

С 1 декабря стартует программа компенсации за жилье на оккупированных территориях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 декабря начнется прием заявок на новую государственную программу компенсации за утраченное жилье на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Как указано в Постановлении Кабмина от 22 сентября 2025 года № 1176, программа предусматривает выдачу ваучера на 2 млн грн на человека для приобретения нового жилья.

На первом этапе участниками смогут стать ВПЛ с ТОТ, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, полученный с 2014 года.

Заявку можно подать только через «Дію», впоследствии — также в ЦНАПах или через нотариуса.

Рассмотрение будут проводить комиссии по месту фактического проживания, указанному в справке ВПЛ.

Состояние жилья на ВОТ и подтверждение права собственности не будут проверяться, но информация о нем должна быть указана в заявке.

Главные условия: у заявителя и членов его семьи не должно быть другого жилья на подконтрольной территории и они ранее не получали государственной жилищной помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.