УЗ прискорює міжнародні рейси: поїзд Київ — Варшава прискориться більш ніж на 2 години

18:17, 27 листопада 2025
Укрзалізниця прискорює міжнародні рейси.
УЗ прискорює міжнародні рейси: поїзд Київ — Варшава прискориться більш ніж на 2 години
Фото: УЗ
«Укрзалізниця» представила оновлений графік на 2025–2026 роки, у якому значно прискорено один із міжнародних маршрутів — прямий поїзд №67/68 Київ — Варшава. Маршрут, що з’єднує дві столиці, тепер долає шлях швидше більш ніж на 2 години.

Новий розклад поїзда Київ — Варшава

  • Відправлення з Києва: 19:51
  • Прибуття до Варшави: 09:43
  • Зворотно з Варшави: 18:41
  • Прибуття до Києва: 09:49

Крім того, з 14 грудня поїзд прибуватиме та вирушатиме з головного вокзалу польської столиці — Warszawa Centralna, що забезпечує зручні пересадки на міський транспорт.

Оновлений поїзд Київ — Холм з пересадкою до Варшави

У новому графіку також повністю оновлений маршрут №23/34 Київ — Холм — тепер ним можна найшвидше дістатися до Варшави з пересадкою.

  • Відправлення з Києва: 21:57
  • Прибуття до Холма: 08:08
  • Далі пересадка: на поїзд IC 2802 Gorski, що вирушає з Холма о 08:38
  • Прибуття до Варшави Центральної: 11:19

