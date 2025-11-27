Укрзалізниця прискорює міжнародні рейси.

Фото: УЗ

«Укрзалізниця» представила оновлений графік на 2025–2026 роки, у якому значно прискорено один із міжнародних маршрутів — прямий поїзд №67/68 Київ — Варшава. Маршрут, що з’єднує дві столиці, тепер долає шлях швидше більш ніж на 2 години.

Новий розклад поїзда Київ — Варшава

Відправлення з Києва: 19:51

Прибуття до Варшави: 09:43

Зворотно з Варшави: 18:41

Прибуття до Києва: 09:49

Крім того, з 14 грудня поїзд прибуватиме та вирушатиме з головного вокзалу польської столиці — Warszawa Centralna, що забезпечує зручні пересадки на міський транспорт.

Оновлений поїзд Київ — Холм з пересадкою до Варшави

У новому графіку також повністю оновлений маршрут №23/34 Київ — Холм — тепер ним можна найшвидше дістатися до Варшави з пересадкою.

Відправлення з Києва: 21:57

Прибуття до Холма: 08:08

Далі пересадка: на поїзд IC 2802 Gorski, що вирушає з Холма о 08:38

Прибуття до Варшави Центральної: 11:19

