УЗ ускоряет международные рейсы: поезд Киев — Варшава станет быстрее более чем на 2 часа
«Укрзализныця» представила обновленный график на 2025–2026 годы, в котором значительно ускорен один из международных маршрутов — прямой поезд №67/68 Киев — Варшава. Маршрут, соединяющий две столицы, теперь преодолевает путь быстрее более чем на 2 часа.
Новый график поезда Киев — Варшава
- Отправление из Киева: 19:51
- Прибытие в Варшаву: 09:43
- Обратно из Варшавы: 18:41
- Прибытие в Киев: 09:49
Кроме того, с 14 декабря поезд будет прибывать и отправляться с главного вокзала польской столицы — Warszawa Centralna, что обеспечивает удобные пересадки на городской транспорт.
Обновленный поезд Киев — Холм с пересадкой до Варшавы
В новом графике также полностью обновлен маршрут №23/34 Киев — Холм — теперь им можно быстрее всего добраться до Варшавы с пересадкой.
- Отправление из Киева: 21:57
- Прибытие в Холм: 08:08
- Далее пересадка: на поезд IC 2802 Gorski, который отправляется из Холма в 08:38
- Прибытие в Варшаву Центральную: 11:19
