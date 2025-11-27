Укрзализныця ускоряет международные рейсы.

«Укрзализныця» представила обновленный график на 2025–2026 годы, в котором значительно ускорен один из международных маршрутов — прямой поезд №67/68 Киев — Варшава. Маршрут, соединяющий две столицы, теперь преодолевает путь быстрее более чем на 2 часа.

Новый график поезда Киев — Варшава

Отправление из Киева: 19:51

Прибытие в Варшаву: 09:43

Обратно из Варшавы: 18:41

Прибытие в Киев: 09:49

Кроме того, с 14 декабря поезд будет прибывать и отправляться с главного вокзала польской столицы — Warszawa Centralna, что обеспечивает удобные пересадки на городской транспорт.

Обновленный поезд Киев — Холм с пересадкой до Варшавы

В новом графике также полностью обновлен маршрут №23/34 Киев — Холм — теперь им можно быстрее всего добраться до Варшавы с пересадкой.

Отправление из Киева: 21:57

Прибытие в Холм: 08:08

Далее пересадка: на поезд IC 2802 Gorski, который отправляется из Холма в 08:38

Прибытие в Варшаву Центральную: 11:19

