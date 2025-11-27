  1. В Украине

УЗ ускоряет международные рейсы: поезд Киев — Варшава станет быстрее более чем на 2 часа

18:17, 27 ноября 2025
Укрзализныця ускоряет международные рейсы.
Фото: УЗ
«Укрзализныця» представила обновленный график на 2025–2026 годы, в котором значительно ускорен один из международных маршрутов — прямой поезд №67/68 Киев — Варшава. Маршрут, соединяющий две столицы, теперь преодолевает путь быстрее более чем на 2 часа.

Новый график поезда Киев — Варшава

  • Отправление из Киева: 19:51
  • Прибытие в Варшаву: 09:43
  • Обратно из Варшавы: 18:41
  • Прибытие в Киев: 09:49

Кроме того, с 14 декабря поезд будет прибывать и отправляться с главного вокзала польской столицы — Warszawa Centralna, что обеспечивает удобные пересадки на городской транспорт.

Обновленный поезд Киев — Холм с пересадкой до Варшавы

В новом графике также полностью обновлен маршрут №23/34 Киев — Холм — теперь им можно быстрее всего добраться до Варшавы с пересадкой.

  • Отправление из Киева: 21:57
  • Прибытие в Холм: 08:08
  • Далее пересадка: на поезд IC 2802 Gorski, который отправляется из Холма в 08:38
  • Прибытие в Варшаву Центральную: 11:19

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

