В Україні запустили «Підписку на військо» – гроші можна надсилати прямо на рахунки військових підрозділів

18:52, 27 листопада 2025
Платформа дозволяє регулярно перераховувати кошти конкретним бригадам без посередників і комісій.
В Україні запустили «Підписку на військо» – гроші можна надсилати прямо на рахунки військових підрозділів
Фото: razom.com
В Україні стартувала платформа subscribetoarmy.com, яка дає змогу оформити регулярну фінансову підтримку конкретних військових підрозділів. Про це йдеться на сайті платформи.

Кошти надходять напряму на офіційний казначейський рахунок бригади без комісій і посередників.

Щоб підписатися:

  1. Зайти на сайт і обрати бригаду.
  2. Вказати суму (від 10 грн) та періодичність (щодня, щотижня, щомісяця).
  3. Оформити підписку — гроші списуватимуться автоматично.
  4. Слідкувати за рахунком підрозділу на відкритих дашбордах.

Для військових підключення безплатне. Після верифікації бригада отримує власну сторінку.

До платформи вже приєдналися понад 150 підрозділів. Мета — охопити всі бойові бригади Сил оборони до кінця 2026 року.

Розробники зазначають: якщо 1% українців оформлять підписку на 100 грн щомісяця, армія отримуватиме 37 млн грн планової підтримки.

