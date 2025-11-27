В Україні запустили «Підписку на військо» – гроші можна надсилати прямо на рахунки військових підрозділів
В Україні стартувала платформа subscribetoarmy.com, яка дає змогу оформити регулярну фінансову підтримку конкретних військових підрозділів. Про це йдеться на сайті платформи.
Кошти надходять напряму на офіційний казначейський рахунок бригади без комісій і посередників.
Щоб підписатися:
- Зайти на сайт і обрати бригаду.
- Вказати суму (від 10 грн) та періодичність (щодня, щотижня, щомісяця).
- Оформити підписку — гроші списуватимуться автоматично.
- Слідкувати за рахунком підрозділу на відкритих дашбордах.
Для військових підключення безплатне. Після верифікації бригада отримує власну сторінку.
До платформи вже приєдналися понад 150 підрозділів. Мета — охопити всі бойові бригади Сил оборони до кінця 2026 року.
Розробники зазначають: якщо 1% українців оформлять підписку на 100 грн щомісяця, армія отримуватиме 37 млн грн планової підтримки.
