  1. В Украине

В Украине запустили «Подписку на войско» – деньги можно отправлять прямо на счета воинских подразделений

18:52, 27 ноября 2025
Платформа позволяет регулярно перечислять средства конкретным бригадам без посредников и комиссий.
Фото: razom.com
В Украине стартовала платформа subscribetoarmy.com, которая позволяет оформить регулярную финансовую поддержку конкретных воинских подразделений. Об этом говорится на сайте платформы.

Средства поступают напрямую на официальный казначейский счет бригады без комиссий и посредников.

Чтобы подписаться:

  1. Зайти на сайт и выбрать бригаду.
  2. Указать сумму (от 10 грн) и периодичность (ежедневно, еженедельно, ежемесячно).
  3. Оформить подписку — деньги будут списываться автоматически.
  4. Следить за счетом подразделения на открытых дашбордах.

Для военных подключение бесплатное. После верификации бригада получает собственную страницу.

К платформе уже присоединились более 150 подразделений. Цель — охватить все боевые бригады Сил обороны до конца 2026 года.

Разработчики отмечают: если 1% украинцев оформят подписку на 100 грн ежемесячно, армия будет получать 37 млн грн плановой поддержки.

