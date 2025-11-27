В Украине запустили «Подписку на войско» – деньги можно отправлять прямо на счета воинских подразделений

Платформа позволяет регулярно перечислять средства конкретным бригадам без посредников и комиссий.

В Украине стартовала платформа subscribetoarmy.com, которая позволяет оформить регулярную финансовую поддержку конкретных воинских подразделений. Об этом говорится на сайте платформы.

Средства поступают напрямую на официальный казначейский счет бригады без комиссий и посредников.

Чтобы подписаться:

Зайти на сайт и выбрать бригаду. Указать сумму (от 10 грн) и периодичность (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). Оформить подписку — деньги будут списываться автоматически. Следить за счетом подразделения на открытых дашбордах.

Для военных подключение бесплатное. После верификации бригада получает собственную страницу.

К платформе уже присоединились более 150 подразделений. Цель — охватить все боевые бригады Сил обороны до конца 2026 года.

Разработчики отмечают: если 1% украинцев оформят подписку на 100 грн ежемесячно, армия будет получать 37 млн грн плановой поддержки.

