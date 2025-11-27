Уряд дозволив громадам допомагати операторам зі зв’язком під час відключень

Місцева влада зможе живити базові станції та заправляти генератори.

Фото: Міністерство цифрової трансформації

Кабмін схвалив постанову, яка дозволяє органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам офіційно підтримувати роботу мобільних мереж під час блекаутів. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Тепер громади можуть допомагати операторам за трьома моделями:

підключати базові станції до власних комунальних генераторів;

надавати працівників для заправки та запуску генераторів операторів;

дозволяти розміщувати генератори операторів на комунальних об’єктах без бюрократії та передачі майна.

Оператори отримують логістичну підтримку, громади — стабільний зв’язок та компенсацію витрат на пальне, ремонт і обслуговування.

Це не продаж електроенергії, тому ліцензії не потрібні. Для живлення станцій можна використовувати пальне з матеріальних резервів громад.

