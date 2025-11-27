Правительство разрешило общинам помогать операторам со связью во время отключений
19:42, 27 ноября 2025
Местные власти смогут питать базовые станции и заправлять генераторы.
Фото: Министерство цифровой трансформации
Кабмин одобрил постановление, которое позволяет органам местного самоуправления и коммунальным предприятиям официально поддерживать работу мобильных сетей во время блэкаутов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Теперь общины могут помогать операторам по трем моделям:
- подключать базовые станции к собственным коммунальным генераторам;
- предоставлять работников для заправки и запуска генераторов операторов;
- разрешать размещать генераторы операторов на коммунальных объектах без бюрократии и передачи имущества.
Операторы получают логистическую поддержку, общины — стабильную связь и компенсацию расходов на топливо, ремонт и обслуживание.
Это не продажа электроэнергии, поэтому лицензии не нужны. Для питания станций можно использовать топливо из материальных резервов общин.
