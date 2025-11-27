Раді рекомендують прийняти законопроєкт про відокремлення управління водними ресурсами

Рада рекомендує прийняти законопроєкт №7577 для модернізації меліоративних систем України.

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики розглянув законопроєкт №7577 про вдосконалення управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності.

Як повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України, зміни передбачають відокремлення функції управління водними ресурсами від функції управління інфраструктурою та надання послуг.

Реалізація закону дозволить:

залучити приватні інвестиції у відновлення та розвиток меліорації;

скоротити державні витрати;

підвищити ефективність і прозорість управління;

залучити споживачів послуг до управління інфраструктурою;

зменшити втрати води, витрати електроенергії та негативний вплив на довкілля.

Комітет рекомендував парламенту прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому.

