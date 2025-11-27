Раді рекомендують прийняти законопроєкт про відокремлення управління водними ресурсами
18:35, 27 листопада 2025
Рада рекомендує прийняти законопроєкт №7577 для модернізації меліоративних систем України.
Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики розглянув законопроєкт №7577 про вдосконалення управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності.
Як повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України, зміни передбачають відокремлення функції управління водними ресурсами від функції управління інфраструктурою та надання послуг.
Реалізація закону дозволить:
- залучити приватні інвестиції у відновлення та розвиток меліорації;
- скоротити державні витрати;
- підвищити ефективність і прозорість управління;
- залучити споживачів послуг до управління інфраструктурою;
- зменшити втрати води, витрати електроенергії та негативний вплив на довкілля.
Комітет рекомендував парламенту прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому.
