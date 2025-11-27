Раде рекомендуют принять законопроект об отделении управления водными ресурсами

Рада рекомендует принять законопроект №7577 для модернизации мелиоративных систем Украины.

Фото: rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел законопроект №7577 об усовершенствовании управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности.

Как сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, изменения предусматривают отделение функции управления водными ресурсами от функции управления инфраструктурой и предоставления услуг.

Реализация закона позволит:

привлечь частные инвестиции в восстановление и развитие мелиорации;

сократить государственные расходы;

повысить эффективность и прозрачность управления;

привлечь потребителей услуг к управлению инфраструктурой;

уменьшить потери воды, расходы электроэнергии и негативное воздействие на окружающую среду.

Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом.

