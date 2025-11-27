Раде рекомендуют принять законопроект об отделении управления водными ресурсами
18:35, 27 ноября 2025
Рада рекомендует принять законопроект №7577 для модернизации мелиоративных систем Украины.
Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел законопроект №7577 об усовершенствовании управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности.
Как сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, изменения предусматривают отделение функции управления водными ресурсами от функции управления инфраструктурой и предоставления услуг.
Реализация закона позволит:
- привлечь частные инвестиции в восстановление и развитие мелиорации;
- сократить государственные расходы;
- повысить эффективность и прозрачность управления;
- привлечь потребителей услуг к управлению инфраструктурой;
- уменьшить потери воды, расходы электроэнергии и негативное воздействие на окружающую среду.
Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом.
