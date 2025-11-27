Як вимикатимуть світло в Україні у п’ятницю – пояснили в Укренерго

28 листопада в усіх регіонах України діятимуть обмеження електроенергії.

У п’ятницю, 28 листопада, по всій Україні застосовуватимуть заходи обмеження споживання через наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергооб’єктах, повідомило НЕК «Укренерго».

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів — також цілодобово.

Час і обсяг обмежень можуть змінитися. Актуальну інформацію публікуватимуть обленерго регіонів.

В «Укренерго» зазначили, що під час наявності світла просять споживати електроенергію ощадливо.

