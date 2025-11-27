Как будут отключать свет в Украине в пятницу – объяснили в Укрэнерго

28 ноября во всех регионах Украины будут действовать ограничения электроэнергии.

В пятницу, 28 ноября, по всей Украине будут применяться меры по ограничению потребления из-за последствий российских ракетно-дроновых ударов по энергообъектам, сообщила НЭК «Укрэнерго».

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей — также круглосуточно.

Время и объем ограничений могут измениться. Актуальную информацию будут публиковать облэнерго регионов.

В «Укрэнерго» отметили, что при наличии света просят потреблять электроэнергию экономно.

