Оплата земельного налога — что нужно знать о начислении, льготах и арендной плате

В ГНС напомнили сроки отправки налогового уведомления-решения, уплаты и льготы по уплате земельного налога.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба Украины разъяснила вопросы относительно уплаты земельного налога.

Плата за землю — это обязательный платеж в составе налога на имущество. Она взимается в двух формах:

Земельный налог — платят владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и постоянные землепользователи.

Арендная плата — уплачивается за пользование земельными участками государственной или коммунальной собственности на условиях договора аренды.

Кто и когда начисляет налог

Контролирующие органы начисляют налог физическим лицам по месту расположения земельного участка (в том числе земельной доли/пая) до 1 мая.

Основанием для начисления являются официальные данные:

Государственного земельного кадастра;

Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

государственных актов на землю;

сертификатов на право на земельные участки (паи);

решений местных советов, других правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или право пользования земельным участком (долей);

Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы Российской Федерацией, определенного в установленном Кабмином порядке.

Если в базах отсутствуют сведения о вашем участке, налог начислят по информации из предоставленных вами документов до обновления данных в реестрах.

Сроки отправки и уплаты

До 1 июля налоговая направляет налоговое уведомление-решение вместе с детальным расчетом суммы налога, который содержит:

кадастровый номер и площадь участка;

размер ставки налога;

льготы по уплате налога.

Оплатить налог нужно в течение 60 дней со дня получения уведомления.

Если уведомление не было направлено вовремя — ответственность за несвоевременную уплату не наступает.

Налоговое обязательство может быть начислено за налоговые периоды (годы) в пределах сроков, определенных Кодексом, то есть за 1095 дней.

Если сменился владелец

Предыдущий владелец платит за период с 1 января до начала месяца, в котором утратил право собственности.

Новый владелец платит с месяца, когда приобрел право собственности.

Если смена произошла после 1 июля, налоговая направляет новое уведомление-решение новому владельцу, а предыдущее аннулируется.

Проверка данных и сверка

Если у вас есть один или несколько участков или паев, вы имеете право провести сверку информации в налоговой по месту регистрации или расположения любого участка.

Это поможет избежать ошибок в начислениях.

Арендная плата

Основанием для начисления является договор аренды земли.

Органы власти и местного самоуправления, заключающие договоры аренды земли, до 1 февраля должны подавать в контролирующий орган перечни арендаторов на текущий год, а также сообщать об изменениях или расторжениях договоров до 1 числа месяца, следующего за месяцем таких изменений.

Сроки уплаты арендной платы определены договором, но общий порядок расчетов регулируется теми же статьями НКУ, что и земельный налог.

Льготы по уплате земельного налога

От налога освобождаются (ст. 281 НКУ):

лица с инвалидностью I и II группы;

физические лица, воспитывающие трех и более детей до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны и лица, на которых распространяется Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты»;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

Льгота действует в пределах предельных норм площади для каждого вида целевого использования земли:

для ведения личного сельского хозяйства — не более 2 га;

для строительства и обслуживания жилого дома и хозпостроек: в селах — до 0,25 га, в поселках — до 0,15 га, в городах — до 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;

для строительства индивидуальных гаражей — до 0,01 га;

для ведения садоводства — до 0,12 га.

На период действия единого налога 4-й группы: владельцы участков или паев, переданных в аренду плательщику единого налога 4-й группы, на время аренды освобождаются от земельного налога.

На период военного положения не начисляется и не уплачивается земельный налог и арендная плата:

за участки гос- и коммунальной собственности, расположенные на территориях активных боевых действий или временной оккупации РФ:

с 01.01.2022 по 31.12.2022 — для физлиц,

с 01.03.2022 по 31.12.2022 — для юрлиц и ФЛП,

с 01.01.2023 — от месяца начала боевых действий (оккупации) до месяца их окончания,

с 01.05.2024 — за территории, на которых функционируют госэлектронные информационные ресурсы.

за участки, на которых объекты недвижимости уничтожены вследствие боевых действий (информация об этом должна быть внесена в соответствующий госреестр).

Льгота предоставляется в пределах:

для физлиц — владельцев уничтоженных жилых объектов:

в селах — до 0,25 га,

в поселках — до 0,15 га,

в городах — до 0,1 га;

для физ- и юрлиц:

100 % площади — если площадь уничтоженного объекта ≥ 1/3 участка,

50 % площади — если площадь меньше 1/3.

Льгота действует с месяца уничтожения объекта до месяца восстановления недвижимости или отмены военного положения, но не позднее 01.01.2026.

Местные советы во время военного положения могут:

не соблюдать сроки принятия и опубликования решений по ставкам и льготам;

предоставлять индивидуальные налоговые льготы.

Как воспользоваться льготой

Если у вас несколько участков одного вида, до 1 мая подайте заявление в налоговую, указав, на какие участки распространяется льгота.

Если право на льготу появилось в течение года — подайте заявление в течение 30 дней.

Льгота начинает действовать с месяца, следующего за подачей заявления (или с нового налогового года, если сроки пропущены).

При утрате права на льготу налог начисляется с месяца, следующего за утратой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.