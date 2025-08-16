Оплата земельного налога — что нужно знать о начислении, льготах и арендной плате

Государственная налоговая служба Украины разъяснила вопросы относительно уплаты земельного налога.
Плата за землю — это обязательный платеж в составе налога на имущество. Она взимается в двух формах:
Земельный налог — платят владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и постоянные землепользователи.
Арендная плата — уплачивается за пользование земельными участками государственной или коммунальной собственности на условиях договора аренды.
Контролирующие органы начисляют налог физическим лицам по месту расположения земельного участка (в том числе земельной доли/пая) до 1 мая.
Основанием для начисления являются официальные данные:
Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы Российской Федерацией, определенного в установленном Кабмином порядке.
Если в базах отсутствуют сведения о вашем участке, налог начислят по информации из предоставленных вами документов до обновления данных в реестрах.
До 1 июля налоговая направляет налоговое уведомление-решение вместе с детальным расчетом суммы налога, который содержит:
Оплатить налог нужно в течение 60 дней со дня получения уведомления.
Если уведомление не было направлено вовремя — ответственность за несвоевременную уплату не наступает.
Налоговое обязательство может быть начислено за налоговые периоды (годы) в пределах сроков, определенных Кодексом, то есть за 1095 дней.
Предыдущий владелец платит за период с 1 января до начала месяца, в котором утратил право собственности.
Новый владелец платит с месяца, когда приобрел право собственности.
Если смена произошла после 1 июля, налоговая направляет новое уведомление-решение новому владельцу, а предыдущее аннулируется.
Если у вас есть один или несколько участков или паев, вы имеете право провести сверку информации в налоговой по месту регистрации или расположения любого участка.
Это поможет избежать ошибок в начислениях.
Основанием для начисления является договор аренды земли.
Органы власти и местного самоуправления, заключающие договоры аренды земли, до 1 февраля должны подавать в контролирующий орган перечни арендаторов на текущий год, а также сообщать об изменениях или расторжениях договоров до 1 числа месяца, следующего за месяцем таких изменений.
Сроки уплаты арендной платы определены договором, но общий порядок расчетов регулируется теми же статьями НКУ, что и земельный налог.
Льготы по уплате земельного налога
От налога освобождаются (ст. 281 НКУ):
Льгота действует в пределах предельных норм площади для каждого вида целевого использования земли:
На период действия единого налога 4-й группы: владельцы участков или паев, переданных в аренду плательщику единого налога 4-й группы, на время аренды освобождаются от земельного налога.
На период военного положения не начисляется и не уплачивается земельный налог и арендная плата:
Льгота предоставляется в пределах:
для физ- и юрлиц:
Льгота действует с месяца уничтожения объекта до месяца восстановления недвижимости или отмены военного положения, но не позднее 01.01.2026.
Местные советы во время военного положения могут:
Если у вас несколько участков одного вида, до 1 мая подайте заявление в налоговую, указав, на какие участки распространяется льгота.
Если право на льготу появилось в течение года — подайте заявление в течение 30 дней.
Льгота начинает действовать с месяца, следующего за подачей заявления (или с нового налогового года, если сроки пропущены).
При утрате права на льготу налог начисляется с месяца, следующего за утратой.
