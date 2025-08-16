Сплата земельного податку — що потрібно знати про нарахування і пільги та орендну плату

У ДПС нагадала строки надсилання податкового повідомлення-рішення, сплати та пільги щодо сплати земельного податку.

Державної податкової служби України роз’яснило питання щодо сплати земельного податку.

Плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно. Вона справляється у двох формах:

- Земельний податок – сплачують власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі.

- Орендна плата – сплачується за користування земельними ділянками державної або комунальної власності на умовах договору оренди.

Хто і коли нараховує податок

- Контролюючі органи нараховують податок фізичним особам за місцем розташування земельної ділянки (у тому числі земельної частки/паю) до 1 травня.

- Підставою для нарахування є офіційні дані:

Державного земельного кадастру;

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

державних актів на землю,

сертифікатів на право на земельні ділянки(паї),

рішень місцевих рад, інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою (часткою);

Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначеного у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

- Якщо у базах відсутні відомості про вашу ділянку, податок нарахують за інформацією з наданих вами документів, доки дані не оновляться у реєстрах.

Строки надсилання та сплати

- До 1 липня податкова надсилає податкове повідомлення-рішення разом із детальним розрахунком суми податку, який містить:

кадастровий номер та площу земельної ділянки;

розмір ставки податку;

пільги зі сплати податку.

- Сплатити податок потрібно протягом 60 днів з дня отримання повідомлення.

- Якщо повідомлення не було надіслано вчасно – відповідальність за несвоєчасну сплату не настає.

- Важливо: податкове зобов'язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) у межах строків, визначених Кодексом, тобто за 1095 днів.

Якщо змінився власник

- Попередній власник платить за період з 1 січня до початку місяця, коли втратив право власності.

- Новий власник платить починаючи з місяця, коли набув право власності.

- Якщо зміна сталася після 1 липня, податкова надсилає нове податкове повідомлення-рішення попередньому власнику, а попереднє повідомлення скасовується.

Перевірка даних та звірка

- Якщо у вас є одна або декілька земельних ділянок або паїв, ви маєте право провести звірку інформації в податковій за місцем реєстрації або розташуванням будь-якої ділянки.

- Це допоможе уникнути помилок у нарахуванні.

Орендна плата

- Підставою для нарахування є договір оренди землі.

- Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, а також інформувати про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому такі зміни відбулися.

- Строки сплати орендної плати визначені договором, але загальний порядок розрахунків регулюється тими ж статтями ПКУ, що і земельний податок.

Пільги зі сплати земельного податку

- Від податку звільняються певні категорії громадян (зазначені у ст. 281 ПКУ), наприклад:

- особи з інвалідністю першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пільга діє у межах граничних норм площі за кожним видом цільового використання землі:

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

- На період дії єдиного податку 4-ї групи: власники земель або паїв, переданих в оренду платнику єдиного податку 4-ї групи, на час оренди звільняються від земельного податку.

- На час воєнного стану не нараховується та не сплачується земельний податок та орендна плата:

- за ділянки державної та комунальної власності, які розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасової окупації рф:

з 01.01.2022 до 31.12.2022 – для фізичних осіб,

з 01.03.2022 до 31.12.2022 – для юросіб та ФОП,

з 01.01.2023 – від місяця початку активних бойових дій (тимчасової окупації) до останнього числа місяця їх завершення.

з 01.05.2024 – за території, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Дати визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, який затверджено Постановою КМУ.

- земельні ділянки, на яких об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості знищені внаслідок бойових дій:

Інформація про знищені об’єкти має бути внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України

Пільга надається в межах площ земельних ділянок:

для фізичних осіб - власників знищених об'єктів житлової нерухомості:

у селах – не більше як 0,25 га;

у селищах – не більше як 0,15 га;

у містах – не більше як 0,1 га;

для фізичних та юридичних осіб:

100 % площі земельної ділянки – якщо площа знищеного об’єкта більше або дорівнює 1/3 загальній площі земельної ділянки, на якій був розташований такий об’єкт;

50 % площі – якщо така площа не перевищує 1/3.

Пільга діє від першого числа місяця знищення об’єкту до останнього числа місяця відновлення нерухомості, скасування воєнного стану, але не пізніше 01.01.2026.

На період дії воєнного стану місцеві ради при прийнятті рішення щодо встановлення ставок і пільг можуть:

не застосовувати вимоги щодо термінів їх прийняття та оприлюднення, передачі інформації контролюючим органам,

надавати індивідуальні податкові пільги.

Як скористатися пільгою

Якщо у вас кілька ділянок одного виду, до 1 травня подайте заяву до податкової із зазначенням, на які ділянки поширюється пільга. Якщо право на пільгу з’явилося протягом року – подайте заяву протягом 30 днів. Пільга починає діяти з місяця, що настає після подання заяви (або з наступного податкового року, якщо пропущені строки). Якщо право на пільгу втрачено – податок починає нараховуватися з наступного місяця після втрати.

