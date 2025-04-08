Кабмин назначил экс-члена КРАИЛ Геннадия Новикова главой государственного агентства ПлейСити

Правительство назначило руководителем агентства ПлейСити, которое будет заниматься вопросами азартных игр и лотерей, бывшего члена КРАИЛ Геннадия Новикова.

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Кабмин на заседании 8 апреля назначил главой нового Государственного агентства Украины ПлейСити Геннадия Новикова.

Следует напомнить, что в феврале 2023 года Новиков был уволен с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин на заседании 21 марта решил создать государственное агентство Украины ПлейСити, которое будет заниматься вопросами азартных игр и лотерей.

Оно станет центральным органом исполнительной власти, а его деятельность будет координироваться через вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

До этого Кабмин возложил на Минцифры функции по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей вместо ликвидированной КРАИЛ.

Автор: Наталя Мамченко

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