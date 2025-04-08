Кабмін скасував 204 регуляторних вимоги – насамперед у сфері медицини та санітарного контролю

Тепер не потрібно буде оформлювати погодження проекту перепрофілювання підприємства, отримувати санітарний паспорт на транспорт, брати висновок про можливість будівництва оздоровчого закладу.

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Тепер не потрібно буде оформлювати погодження проекту перепрофілювання підприємства, отримувати санітарний паспорт на транспорт, брати висновок про можливість будівництва оздоровчого закладу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про те, що Уряд ухвалив низку рішень щодо скасування 204 інструментів регулювання в різних сферах.

Зокрема, під час засідання Кабінету Міністрів 8 квітня він зазначив, що скасовано 150 регуляторних інструментів у сфері медицини та санітарного контролю, 15 інструментів у сферах охорони праці, торгівлі, будівництва та пожежної безпеки, а також 22 інструменти, які стосуються правоохоронної діяльності, довкілля, агропромислового комплексу та інших сфер.

«Тепер не потрібно буде оформлювати погодження проекту перепрофілювання підприємства, отримувати санітарний паспорт на транспорт, брати висновок про можливість будівництва оздоровчого закладу тощо. Економічний ефект ухвалених сьогодні рішень складе понад 600 млн грн», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр вказав, що у найближчих планах передбачено скасування ще понад сотні регуляторних інструментів, більшість з яких знаходяться у сфері компетенції Міністерства захисту довкілля, МОЗ та Міністерства економіки.

«Відповідні протокольні доручення надані цим та іншим державним установам», — повідомив він.

За словами Дениса Шмигаля, до початку повномасштабної війни результативно працювала міжрегіональна група з дерегуляції й тоді було скасовано понад 1600 актів регулювання. Крім того, у 2023 році створено Міжвідомчу робочу групу з дерегуляції, яка завдяки своїй діяльності до сьогодні вже анулювала 138 регуляторних інструментів.

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