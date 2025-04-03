Евросоюз планирует упростить закон GDPR о конфиденциальности персональных данных, поскольку он мешает бизнесу

Пересмотр закона GDPR — следующий в списке «крестового похода» ЕС против избыточного регулирования — Politico.

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Самый известный европейский закон о технологиях — Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) — следующий в списке Европейского Союза на сокращение среди законов, которые, по мнению руководства ЕС, обременяют бизнес.

Так, Европейская комиссия планирует представить предложение по сокращению Общего регламента по защите данных в течение ближайших нескольких недель. Сокращение регулирования — ключевое направление деятельности президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в рамках попытки сделать бизнес в Европе более конкурентоспособным по сравнению с конкурентами в США, Китае и других странах. Об этом сообщает Politico.

Исполнительный орган ЕС уже обнародовал пакеты для упрощения правил отчетности по устойчивому развитию и доступа к инвестициям ЕС. Цель заключается в том, чтобы компании тратили меньше времени и денег на соблюдение сложных правовых и нормативных требований, выдвигаемых законодательством ЕС.

GDPR считается одним из самых сложных законодательных актов в Европе технологическим сектором — и компаниями далеко за пределами технологий — из-за того, как он заставляет компании, ведущие бизнес в Европе, управлять своими данными и обрабатывать запросы на персональные данные.

«У GDPR много хорошего, и конфиденциальность абсолютно необходима. Но нам не нужно регулировать глупо. Мы должны облегчить бизнесу и компаниям соблюдение требований», — сказала журналистам министр цифровых технологий Дании Кэролайн Стейдж Олсен. Дания будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2025 года в рамках своего ротационного председательства.

Критика GDPR перекликается с взглядами бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, который в сентябре прошлого года опубликовал знаковый экономический отчет, предупреждая, что сложные законы Европы мешают ее экономике догнать Соединенные Штаты и Китай. «Регуляторная позиция ЕС в отношении технологических компаний препятствует инновациям», — написал Драги, выделяя Закон об искусственном интеллекте и GDPR.

Для малых компаний огромное количество документации, которое требует GDPR, уже давно вызывает проблемы. Комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт сказал, что ключевой вывод из пересмотра GDPR прошлым летом — это «необходимость большей поддержки бизнеса, особенно малого и среднего, в их усилиях по соблюдению требований».

На прошлой неделе Макграт подтвердил, что предложение по упрощению GDPR будет представлено «в ближайшие недели». Комиссия планировала согласовать так называемый пакет упрощений для малого и среднего бизнеса 16 апреля, но эту дату позже перенесли на 21 мая.

Представитель Комиссии, которому предоставлена анонимность для обсуждения текущего планирования, сообщил Politico, что дата является «лишь ориентировочной» и что еще не решено, будет ли GDPR включен в пакет, но предложение по упрощению правил конфиденциальности точно будет представлено «до июня».

Корректировки могут включать ограничение требований к ведению записей о деятельности по обработке данных или реформирование того, как компании предоставляют заявления о воздействии на защиту данных — два правила, которые считаются слишком громоздкими для небольших фирм.

GDPR стал знаковым законодательным документом, когда вступил в силу в 2018 году, и был провозглашен примером «Брюссельского эффекта», поскольку установил международный стандарт защиты персональных данных.

Опасность пересмотра закона ЕС заключается в том, что это может начать лоббистскую войну между крупными технологическими компаниями и сторонниками конфиденциальности — двумя самыми сильными оппонентами в Брюсселе.

Некоторые опасаются, что если GDPR будет поставлен под сомнение, закон может рухнуть под давлением лоббистов.

По словам австрийского активиста по вопросам конфиденциальности Макса Шремса, GDPR все еще остается «большой мишенью» для лоббистов, но его основные правила нельзя легко отменить, поскольку защита персональных данных закреплена в Хартии основных прав ЕС как неотъемлемая свобода.

Напомним, Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) — нормативно-правовой акт Европейского Союза о защите персональных данных всех лиц в пределах ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Он является важной частью законодательства о конфиденциальности и правах человека, в частности статьи 8(1) Хартии основных прав Европейского Союза. Он также касается экспорта персональных данных за пределы ЕС и ЕЭЗ. GDPR призван, в первую очередь, предоставить гражданам и резидентам ЕС контроль над их персональными данными.

Автор: Наталя Мамченко

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