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Мужчина в Таиланде бросил младенца в дикой природе из-за конфликта с женой

22:36, 3 апреля 2025
В Таиланде мужчина положил двухнедельного ребенка в банановую рощу из-за отказа жены в интиме.
Мужчина в Таиланде бросил младенца в дикой природе из-за конфликта с женой
Фото: SCMP
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В Таиланде 21-летнего мужчину обвинили в оставлении своего двухнедельного ребенка в дикой природе после конфликта с женой. Инцидент произошел из-за того, что она отказала ему в интимных отношениях после родов. Об этом пишет SCMP.

Мужчину по имени Вуттичай арестовали после того, как его жена Оратай 22 марта сообщила полиции о том, что он отправил ей фото их малыша, который лежал на земле в банановой роще. Оратай, находясь в гостях у друга, была шокирована этим снимком и немедленно поделилась информацией с сельским головой, а также опубликовала их переписку в Интернете.

Вуттичай отрицал все обвинения, заявив, что положил ребенка в банановую рощу только для фотографии и не собирался оставлять его в одиночестве. Он признал, что много раз просил жену о сексе, но не соглашался с ее отказами после родов.

Оратай рассказала, что ее муж имеет проблемы с наркотиками и азартными играми и часто прибегал к насилию как к ней, так и к их старшему ребенку. После ее заявления полиция провела расследование и взяла у мужчины анализ мочи, который показал наличие наркотических веществ в его организме.

Вуттичаю предъявили обвинение в употреблении наркотиков, и он будет проходить реабилитацию в соответствии с законом. Также ему грозит наказание за оставление ребенка, которое может включать до трех лет лишения свободы и штраф в размере 6 000 батов (примерно 180 долларов США).

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Таиланд

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